Ціни на брухт алюмінію в Україні станом на 25 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: JP/Ruslan Sangadji

Наразі брухт алюмінію стає дедалі вигіднішим для здачі, оскільки ціни на нього зросли до високих рівнів. Ринкові умови сприяють збільшенню вигоди від переробки та здачі алюмінієвого брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у лютому.

Цікаві факти про алюміній

Алюміній є дуже легким металом. Один кубічний дециметр його важить всього близько 2,7 кілограма, що робить його приблизно на третину легшим за сталь.

Цей метал має властивість утворювати тонку, міцну плівку оксиду на поверхні, яка захищає метал від корозії. Це робить алюміній відмінним матеріалом для використання в авіації та будівництві.

Алюміній може бути повністю перероблений без втрати якості. Це робить його одним з найбільш відновлюваних матеріалів у світі.

Це третій за поширеністю хімічний елемент на Землі після кисню та кремнію, але зазвичай цей метал не зустрічається у вільному вигляді в природі через його високу реактивність.

Алюміній використовується у багатьох сферах, включаючи автомобільну промисловість, будівництво, пакування та медичне обладнання.

Вироби з цього металу можуть бути дуже довговічними, оскільки вони не ржавіють та добре переносять погодні умови.

Як правильно здавати алюміній в пункти приймання

Коли ви здаєте металобрухт в пункти приймання, важливо дотримуватися кількох кроків, щоб забезпечити правильну обробку та високу вартість вашого матеріалу.

По-перше, вам слід розділити алюмінієвий брухт на чисті та забруднені матеріали. Чистий алюміній, такий як, наприклад, напівфабрикати, може бути прийнятий за вищу ціну, оскільки він легше переробляється. Забруднений алюміній, як от пляшки або фольга, може бути прийнятий за меншу ціну або потребувати додаткової обробки.

По-друге, важливо відокремлювати різні типи алюмінієвого брухту. Наприклад, алюмінієва фольга не має бути змішана з алюмінієвими пляшками. Це допоможе пункту приймання швидше та ефективніше переробляти ваш брухт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн,

Вінницька область — від 40 до 55 грн,

Волинська область — від 45 до 65 грн,

Дніпропетровська область — від 55 до 65 грн,

Житомирська область — від 30 до 45 грн,

Закарпатська область — від 35 до 55 грн,

Запорізька область — від 40 до 55 грн,

Івано-Франківська область — від 30 до 40 грн,

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн,

Львівська область — від 40 до 55 грн,

Миколаївська область — від 40 до 65 грн,

Одеська область — від 45 до 60 грн,

Полтавська область — від 35 до 50 грн,

Рівненська область — від 35 до 50 грн,

Сумська область — від 40 до 55 грн,

Тернопільська область — від 40 до 55 грн,

Харківська область — від 40 до 55 грн,

Хмельницька область — від 35 до 55 грн,

Черкаська область — від 35 до 50 грн,

Чернівецька область — від 35 до 55 грн,

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.