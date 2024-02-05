Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 5 февраля 2024 года

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

Сдача меди на металлолом – это шаг к сохранению ресурсов и уменьшению влияния на окружающую среду. Это не только возможность улучшить свое финансовое положение , но позволяет присоединиться к движению восстановления и использования металлических ресурсов, способствуя устойчивому развитию и уменьшению производства отходов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий — не только любимый материал для производства самолетов и автомобилей, но и утонченный игрок в мире современного дизайна. Вот несколько интересных фактов об этом металле:

Алюминий — третий по распространенности элемент в земной коре. Его вес легче веса металлической банки с газированной водой, а при этом он почти трижды прочнее стали.

Алюминий можно вторично использовать бесконечное количество раз, не утрачивая своих уникальных свойств. Это делает его одним из самых возобновляемых материалов.

Алюминий был известен еще в античное время, но он оставался редким и дорогим. Только в 19 веке удалось разработать эффективные методы производства.

Алюминий широко используется в аэрокосмической промышленности. Например, обтекаемый корпус многих ракет и спутников обычно изготавливается из алюминиевых сплавов.

Алюминий является хорошим электропроводником и остается устойчивым к коррозии, что делает его популярным материалом для производства электрических проводов и кабелей.

Кроме промышленных применений, алюминий используется в производстве упаковки, архитектуры, электроники, медицины и многих других отраслях.

Как правильно сдавать алюминий на лом

Сдача алюминия для переработки может быть полезна для экологии и восстановления ресурсов. Вот несколько советов по правильной сдаче алюминия:

Сортировка отходов. Отделяйте алюминиевые изделия от других материалов. Это помогает облегчить процесс переработки и оказывает положительное влияние на качество вторсырья.

Отделяйте алюминиевые изделия от других материалов. Это помогает облегчить процесс переработки и оказывает положительное влияние на качество вторсырья. Удаление загрязнений. Перед сдачей алюминиевых изделий отделите их от любых непригодных для обработки материалов, таких как пластиковые элементы или остатки пищи.

Перед сдачей алюминиевых изделий отделите их от любых непригодных для обработки материалов, таких как пластиковые элементы или остатки пищи. Узнайте о требованиях. Перед посещением пункта приемки узнайте, есть ли какие-либо конкретные требования или ограничения по приему алюминия.

Перед посещением пункта приемки узнайте, есть ли какие-либо конкретные требования или ограничения по приему алюминия. Упаковка. По возможности, отделяйте чистый алюминий от других металлов и материалов. Это может облегчить переработку и использование отходов.

По возможности, отделяйте чистый алюминий от других металлов и материалов. Это может облегчить переработку и использование отходов. Оптовые продажи Рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, поскольку это может принести более высокую прибыль. Многие пункты приемки предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на алюминий в Украине 5 февраля

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 45 до 75 грн;

Винницкая область — от 35 до 60 грн;

Волынская область — от 25 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 55 грн;

Житомирская область — от 30 до 45 грн;

Закарпатская область — от 25 до 40 грн;

Запорожская область — от 55 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 20 до 45 грн;

Кировоградская область — от 25 до 40 грн;

Львовская область — от 35 до 50 грн;

Николаевская область — от 35 до 55 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 35 до 55 грн;

Ровенская область — от 25 до 40 грн;

Сумская область — от 25 до 45 грн;

Тернопольская область — от 25 до 40 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 45 грн;

Черкасская область — от 25 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 55 грн;

Черниговская область — от 25 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.