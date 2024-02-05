Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 5 февраля 2024 года

Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в начале февраля
Сдача меди на металлолом – это шаг к сохранению ресурсов и уменьшению влияния на окружающую среду. Это не только возможность улучшить свое финансовое положение , но позволяет присоединиться к движению восстановления и использования металлических ресурсов, способствуя устойчивому развитию и уменьшению производства отходов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.
Интересные факты об алюминии
Алюминий — не только любимый материал для производства самолетов и автомобилей, но и утонченный игрок в мире современного дизайна. Вот несколько интересных фактов об этом металле:
- Алюминий — третий по распространенности элемент в земной коре. Его вес легче веса металлической банки с газированной водой, а при этом он почти трижды прочнее стали.
- Алюминий можно вторично использовать бесконечное количество раз, не утрачивая своих уникальных свойств. Это делает его одним из самых возобновляемых материалов.
- Алюминий был известен еще в античное время, но он оставался редким и дорогим. Только в 19 веке удалось разработать эффективные методы производства.
- Алюминий широко используется в аэрокосмической промышленности. Например, обтекаемый корпус многих ракет и спутников обычно изготавливается из алюминиевых сплавов.
- Алюминий является хорошим электропроводником и остается устойчивым к коррозии, что делает его популярным материалом для производства электрических проводов и кабелей.
- Кроме промышленных применений, алюминий используется в производстве упаковки, архитектуры, электроники, медицины и многих других отраслях.
Как правильно сдавать алюминий на лом
Сдача алюминия для переработки может быть полезна для экологии и восстановления ресурсов. Вот несколько советов по правильной сдаче алюминия:
- Сортировка отходов. Отделяйте алюминиевые изделия от других материалов. Это помогает облегчить процесс переработки и оказывает положительное влияние на качество вторсырья.
- Удаление загрязнений. Перед сдачей алюминиевых изделий отделите их от любых непригодных для обработки материалов, таких как пластиковые элементы или остатки пищи.
- Узнайте о требованиях. Перед посещением пункта приемки узнайте, есть ли какие-либо конкретные требования или ограничения по приему алюминия.
- Упаковка. По возможности, отделяйте чистый алюминий от других металлов и материалов. Это может облегчить переработку и использование отходов.
- Оптовые продажи Рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, поскольку это может принести более высокую прибыль. Многие пункты приемки предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.
Цены на алюминий в Украине 5 февраля
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:
- Киевская область — от 45 до 75 грн;
- Винницкая область — от 35 до 60 грн;
- Волынская область — от 25 до 50 грн;
- Днепропетровская область — от 35 до 55 грн;
- Житомирская область — от 30 до 45 грн;
- Закарпатская область — от 25 до 40 грн;
- Запорожская область — от 55 до 80 грн;
- Ивано-Франковская область — от 20 до 45 грн;
- Кировоградская область — от 25 до 40 грн;
- Львовская область — от 35 до 50 грн;
- Николаевская область — от 35 до 55 грн;
- Одесская область — от 45 до 70 грн;
- Полтавская область — от 35 до 55 грн;
- Ровенская область — от 25 до 40 грн;
- Сумская область — от 25 до 45 грн;
- Тернопольская область — от 25 до 40 грн;
- Харьковская область — от 45 до 70 грн;
- Хмельницкая область — от 30 до 45 грн;
- Черкасская область — от 25 до 45 грн;
- Черновицкая область — от 30 до 55 грн;
- Черниговская область — от 25 до 55 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.
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