Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 5 лютого 2024 року

Виплавка металу. Фото: westmettrade.com

Здача міді на брухт — це крок до збереження ресурсів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Це не лише можливість покращити своє фінансове становище, а й дозволяє приєднатися до руху відновлення та використання металевих ресурсів, сприяючи сталому розвитку та зменшенню виробництва відходів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у лютому.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — не лише улюблений матеріал для виробництва літаків та автомобілів, а й витончений гравець у світі модерного дизайну. Ось декілька цікавих фактів про цей метал:

Алюміній — третій за поширеністю елемент у земній корі. Його вага легше за вагу металевої банки з газованою водою, а при цьому він майже тричі міцніший за сталь.

Алюміній можна вторинно використовувати нескінченну кількість разів, не втрачаючи своїх унікальних властивостей. Це робить його одним з найбільш відновлюваних матеріалів.

Алюміній був відомий ще в античні часи, але він залишався рідкісним і дорогим. Тільки у 19 столітті вдалося розробити ефективні методи виробництва.

Алюміній широко використовується в аерокосмічній промисловості. Наприклад, обтічний корпус багатьох ракет та супутників зазвичай виготовляється з алюмінієвих сплавів.

Алюміній є добрим електропровідником і залишається стійким до корозії, що робить його популярним матеріалом для виробництва електричних дротів та кабелів.

Окрім промислових застосувань, алюміній також використовується у виробництві упаковки, архітектури, електроніки, медицини та багатьох інших галузях.

Як правильно здавати алюміній на брухт

Здача алюмінію для переробки може бути корисною для екології та відновлення ресурсів. Ось кілька порад щодо правильного здачі алюмінію:

Сортування відходів. Відокремлюйте алюмінієві вироби від інших матеріалів. Це допомагає полегшити процес переробки та має позитивний вплив на якість вторинної сировини.

Відокремлюйте алюмінієві вироби від інших матеріалів. Це допомагає полегшити процес переробки та має позитивний вплив на якість вторинної сировини. Видалення забруднень. Перед здачею алюмінієвих виробів відокреміть їх від будь-яких непридатних для переробки матеріалів, таких як пластикові елементи чи залишки їжі.

Перед здачею алюмінієвих виробів відокреміть їх від будь-яких непридатних для переробки матеріалів, таких як пластикові елементи чи залишки їжі. Дізнайтеся про вимоги. Перед відвідуванням пункту приймання дізнайтеся, чи є які-небудь конкретні вимоги чи обмеження щодо прийому алюмінію.

Перед відвідуванням пункту приймання дізнайтеся, чи є які-небудь конкретні вимоги чи обмеження щодо прийому алюмінію. Упаковка. Якщо це можливо, відокремлюйте чистий алюміній від інших металів та матеріалів. Це може полегшити переробку та використання відходів.

Якщо це можливо, відокремлюйте чистий алюміній від інших металів та матеріалів. Це може полегшити переробку та використання відходів. Оптові продажі. Розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та продажу його оптом, оскільки це може принести більш високий прибуток. Багато пунктів приймання надають вигідніші умови для оптових постачальників.

Ціни на алюміній в Україні 5 лютого

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 45 до 75 грн;

Вінницька область — від 35 до 60 грн;

Волинська область — від 25 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 55 грн;

Житомирська область — від 30 до 45 грн;

Закарпатська область — від 25 до 40 грн;

Запорізька область — від 55 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 45 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 40 грн;

Львівська область — від 35 до 50 грн;

Миколаївська область — від 35 до 55 грн;

Одеська область — від 45 до 70 грн;

Полтавська область — від 35 до 55 грн;

Рівненська область — від 25 до 40 грн;

Сумська область — від 25 до 45 грн;

Тернопільська область — від 25 до 40 грн;

Харківська область — від 45 до 70 грн;

Хмельницька область — від 30 до 45 грн;

Черкаська область — від 25 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 55 грн;

Чернігівська область — від 25 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та чормету в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні.