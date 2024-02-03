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Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в начале февраля

3 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине 3 февраля 2024 года
Выплавка металла. Фото: calmet.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сдача чермета на лом — это не только способ избавиться от лишних металлических изделий, но и полезная инициатива для окружающей среды и экономики. Отправляя старые металлические принадлежности на переработку, мы способствуем вторичному использованию ресурсов, уменьшаем количество мусора и энергозатраты на добычу новых материалов. Кроме того, это выгодно и для нас, поскольку сдача чермета может привести к получению дополнительного дохода. Такой простой шаг может оказать огромное влияние на постоянство нашего окружения и способствовать созданию более устойчивого и экологического мира.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 3 февраля.

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Интересные факты о чермете

История чермета имеет глубокие корни, простирающиеся на протяжении многих веков. Вот несколько интересных исторических фактов:

  • Начало вторичного использования. Уже в античном мире люди использовали металлические отходы для производства новых предметов. Римляне, например, практиковали переплавку металла для создания новых орудий труда и строительных материалов.
  • Вторая мировая война и металлолом. Во время Второй мировой войны во многих странах проводились активные кампании по сбору металлолома для поддержки усилий в войне. Люди вносили свою лепту, сдав старые радиаторы, сосуды и другие металлические предметы.
  • Период индустриальной революции. С появлением индустриальных технологий в 19 веке увеличилось количество отходов от металлического производства. Переработчики стали использовать разные методы для восстановления этих материалов.
  • Современные технологии. В современном мире технологии переработки чермета значительно развились. Используются высокотехнологичные методы для извлечения различных металлических мусорных составляющих.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 29 января, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн,
  • Винницкая область — от 3 грн до 4,5 грн,
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн,
  • Житомирская область — от 2,5 грн до 5 грн,
  • Закарпатская область — от 2,5 грн до 5 грн,
  • Запорожская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 4,5 грн,
  • Кировоградская область — от 2,5 грн до 4,5 грн,
  • Львовская область — от 3 грн до 5 грн,
  • Николаевская область — от 4,5 грн до 6 грн,
  • Одесская область — от 4 грн до 6 грн,
  • Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Сумская область — от 2 грн до 4 грн,
  • Тернопольская область — от 2,5 грн до 4,5 грн,
  • Харьковская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн,
  • Черкасская область — от 2 грн до 4 грн,
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн,
  • Черниговская область — от 2,5 грн до 4,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, латуни и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.

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