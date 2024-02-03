Ціни на брухт чорного металу в Україні 3 лютого 2024 року

Виплавка металу. Фото: calmet.com

Здавання чормету на брухт — це не лише спосіб позбутися зайвих металевих виробів, але й корисна ініціатива для довкілля та економіки. Відправляючи старі металеві речі на переробку, ми сприяємо вторинному використанню ресурсів, зменшуємо кількість сміття та енерговитрати на видобуток нових матеріалів. Крім того, це вигідно і для нас, оскільки здавання чормету може призвести до отримання додаткового доходу. Такий простий крок може мати величезний вплив на сталість нашого оточення та сприяти створенню більш сталого та екологічного світу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 3 лютого.

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Цікаві факти про чормет

Історія чормету має глибоке корені, яке простягається впродовж багатьох століть. Ось кілька цікавих історичних фактів:

Початок вторинного використання. Вже в античному світі люди використовували металеві відходи для виробництва нових предметів. Римляни, наприклад, практикували переплавлення металу для створення нових знарядь праці та будівельних матеріалів.

Вже в античному світі люди використовували металеві відходи для виробництва нових предметів. Римляни, наприклад, практикували переплавлення металу для створення нових знарядь праці та будівельних матеріалів. Друга світова війна і брухт. Під час Другої світової війни в багатьох країнах велися активні кампанії щодо збору брухту для підтримки зусиль у війні. Люди вносили свій внесок, здаючи старі радіатори, посудини та інші металеві предмети.

Під час Другої світової війни в багатьох країнах велися активні кампанії щодо збору брухту для підтримки зусиль у війні. Люди вносили свій внесок, здаючи старі радіатори, посудини та інші металеві предмети. Період індустріальної революції. З появою індустріальних технологій у ХІХ столітті збільшилася кількість відходів від металевого виробництва. Переробники стали використовувати різні методи для відновлення цих матеріалів.

З появою індустріальних технологій у ХІХ столітті збільшилася кількість відходів від металевого виробництва. Переробники стали використовувати різні методи для відновлення цих матеріалів. Сучасні технології. У сучасному світі технології переробки чермету значно розвинулися. Використовуються високотехнологічні методи для вилучення різних металевих складових зі сміття.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 29 січня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Вінницька область — від 3 грн до 4,5 грн,

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Житомирська область — від 2,5 грн до 5 грн,

Закарпатська область — від 2,5 грн до 5 грн,

Запорізька область — від 3,5 грн до 5 грн,

Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 4,5 грн,

Кіровоградська область — від 2,5 грн до 4,5 грн,

Львівська область — від 3 грн до 5 грн,

Миколаївська область — від 4,5 грн до 6 грн,

Одеська область — від 4 грн до 6 грн,

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн,

Сумська область — від 2 грн до 4 грн,

Тернопільська область — від 2,5 грн до 4,5 грн,

Харківська область — від 3,5 грн до 5 грн,

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн,

Черкаська область — від 2 грн до 4 грн,

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн,

Чернігівська область — від 2,5 грн до 4,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні.