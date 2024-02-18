Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 18 февраля 2024 года

Выплавка металла. Фото: westmettrade.com

В последние годы сдача черного металлолома на переработку стала не просто популярной, но и важным шагом в сохранении окружающей среды. Эта инициатива способствует эффективному использованию ресурсов, уменьшению выбросов и загрязнению атмосферы, а также может приносить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.

Интересные факты о чермете

Черный металл, или черный металлолом, в основном состоит из стали и чугуна. Он получил такое название из-за того, что гораздо более тяжелый и более темный цвет по сравнению с другими металлическими материалами.

В переработке черного металла используются методы, которые можно отнести к тяжелой промышленности. Это и плавление больших металлических отходов в высокотемпературных печах.

Сталь, получаемая из черного металла, используется в производстве автомобилей, строительных конструкций, мебели и других важных отраслях.

Переработка черного металлолома является эффективным способом экономии природных ресурсов и уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, поскольку позволяет использовать отходы для производства новых материалов.

В мире перерабатывается множество черного металлолома ежегодно, что свидетельствует о значимости этого процесса для глобальной экономики и экологии.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

Правильная сдача металлолома в пункты приема помогает эффективно использовать ценные ресурсы и уменьшать негативное влияние на окружающую среду. Прежде всего убедитесь, что материал отвечает требованиям пункта приемки. Обычно принимают чистый, не загрязненный металлолом, отсортированный по типам металлов. Отделяйте алюминий от стали, медь от чугуна, чтобы упростить переработку.

Далее определите вес металлолома, который вы хотите сдать, и оцените его стоимость. Перед отправкой металлолома в пункт приема проверьте, есть ли у вас все необходимые документы, такие как паспорт или идентификационный номер, которые могут потребоваться для оформления соглашения о приеме металлолома.

По прибытии в пункт приема следуйте инструкциям персонала по размещению и сортировке металлолома. Сдача металлолома может быть оплачена наличными или перечислением на банковский счет, в зависимости от условий пункта приемки. Помните, что правильная сдача металлолома помогает сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Днепропетровская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 4 грн до 5,5 грн

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн

Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн

Одесская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн

Сумская область — от 3 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 4,5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4,5 грн

Черкасская область — от 3,грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и латуни в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.