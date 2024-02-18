Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 18 лютого 2024 року

Виплавка металу. Фото: westmettrade.com

В останні роки здавання чорного металобрухту на переробку стало не просто популярним, але й важливим кроком у збереженні навколишнього середовища. Ця ініціатива сприяє ефективному використанню ресурсів, зменшенню викидів і забруднення атмосфери, а також може приносити додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у лютому.

Цікаві факти про чормет

Чорний метал, або чорний металобрухт, в основному складається зі сталі та чавуну. Він отримав таку назву через те, що набагато важчий та має більш темний колір у порівнянні з іншими металевими матеріалами.

У переробці чорного металу використовують методи, які можна віднести до важкої промисловості. Це і плавлення великих металевих відходів у високотемпературних печах.

Сталь, яка отримується з чорного металу, використовується у виробництві автомобілів, будівельних конструкцій, меблів та інших важливих галузях.

Переробка чорного металобрухту є ефективним способом економії природних ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля, оскільки вона дозволяє використовувати відходи для виробництва нових матеріалів.

У світі переробляється величезна кількість чорного металобрухту щороку, що свідчить про значущість цього процесу для глобальної економіки та екології.

Як правильно здавати металобрухт у пункти прийому

Правильне здавання металобрухту у пункти прийому допомагає ефективно використовувати цінні ресурси та зменшувати негативний вплив на довкілля. Перш за все, переконайтеся, що матеріал відповідає вимогам пункту прийому. Зазвичай приймають чистий, не забруднений металобрухт, відсортований за типами металів. Відокремлюйте алюміній від сталі, мідь від чавуну, щоб спростити переробку.

Далі визначте вагу металобрухту, яку ви хочете здати, і оцініть його вартість. Перед відправленням металобрухту до пункту приймання перевірте, чи маєте ви всі необхідні документи, такі як паспорт чи ідентифікаційний номер, які можуть знадобитися для оформлення угоди про приймання металобрухту.

Після прибуття в пункт прийому дотримуйтесь інструкцій персоналу щодо розміщення та сортування металобрухту. Здача металобрухту може бути оплачена готівкою або перерахуванням на банківський рахунок, в залежності від умов пункту приймання. Пам'ятайте, що правильне здавання металобрухту допомагає зберегти природні ресурси та зменшити забруднення довкілля.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Дніпропетровська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 4 грн до 5,5 грн

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн

Одеська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн

Сумська область — від 3 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4,5 грн

Харківська область — від 4 грн до 5,5 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4,5 грн

Черкаська область — від 3,грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та латуні в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.