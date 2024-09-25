Тарифы на свет — регулятор поднимет цены с 1 октября

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Энергетический регулятор, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вносит изменения в методику формирования цен на электроэнергию для потребителей, пользующихся услугами поставщика "последней надежды" (ПОН). Эти изменения вступят в силу 1 октября и будут действовать до конца текущего года.

Об этом стало известно по результатам решения комиссии, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Так, соответствующий коэффициент повышается, следовательно, цены вырастут. Регулятор сообщил, что на три месяца будет увеличен коэффициент, используемый для расчета цен на электроэнергию для потребителей поставщика последней надежды (ППН). Этот коэффициент, базирующийся на средневзвешенной цене на рынке в сутки вперед (РДН), повысится с 1,25 до 1,5.

Теперь цена электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН) на расчетный месяц определяется на основе средневзвешенной фактической цены электроэнергии на рынке в сутки вперед (РДН) за первые 20 дней предыдущего расчетного периода. Эта цена повышается на коэффициент 1,25, учитывающий риски колебаний цен на балансировочном рынке (БР) и РДН.

"В результате масштабных обстрелов энергетической системы Украины произошел рост стоимости э/э для урегулирования небалансов э/э. В то же время ППН (госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго") из-за обретения статуса "Дефолтный" в соответствии с Правилами рынка приобретает э/э для нужд собственных потребителей исключительно на БР", — говорится в обосновании регулятора к принятому решению.

Регулятор сообщил, что в НКРЭКУ поступило обращение от ГПВД "Укринтерэнерго" с инициативой внести изменения в действующий Порядок, в результате чего планируется повысить коэффициент, учитывающий риски регулирования цен на энергорынке, с 1,25 до 1,5.

Что еще нужно знать

Напомним, нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко сообщил, что в случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

Также мы писали, что в Украине тарифы на природный газ являются важной составляющей расходов домохозяйств, и из-за сложной ситуации на рынке во время военного положения потребителям нужно быть в курсе актуальных изменений и искать способы сокращения расходов. Известно, изменится ли стоимость голубого топлива в октябре 2024 года.