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Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

25 вересня 2024 15:59
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Тарифи на світло — регулятор підніме ціни з 1 жовтня
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Енергетичний регулятор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вносить зміни до методики формування цін на електроенергію для споживачів, які користуються послугами постачальника "останньої надії" (ПОН). Ці зміни вступлять в силу 1 жовтня і діятимуть до кінця поточного року. 

Про це стало відомо за результатами рішення комісії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Детальніше про підвищення цін на світло

Так, відповідний коефіцієнт підвищується, отже, ціни зростуть. Регулятор повідомив, що на три місяці буде збільшено коефіцієнт, який використовується для розрахунку цін на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). Цей коефіцієнт, який базується на середньозваженій ціні на ринку на добу наперед (РДН), підвищиться з 1,25 до 1,5.

Наразі ціна електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) на розрахунковий місяць визначається на основі середньозваженої фактичної ціни електроенергії на ринку на добу наперед (РДН) за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду. Ця ціна підвищується на коефіцієнт 1,25, який враховує ризики коливань цін на балансувальному ринку (БР) та РДН.

"Унаслідок масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості е/е для врегулювання небалансів е/е. Водночас ПОН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку придбаває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", — йдеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

Регулятор повідомив, що до НКРЕКП надійшло звернення від ДПЗД "Укрінтеренерго" з ініціативою внести зміни до чинного Порядку, внаслідок чого планується підвищити коефіцієнт, що враховує ризики регулювання цін на енергоринку, з 1,25 до 1,5.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що в разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.

Також ми писали, що в Україні тарифи на природний газ є важливою складовою витрат домогосподарств, і через складну ситуацію на ринку під час воєнного стану споживачам потрібно бути в курсі актуальних змін та шукати способи скорочення витрат. Відомо, чи зміниться вартість блакитного палива у жовтні 2024 року.

тарифи комунальні послуги електроенергія ціни в Україні НКРЕКП ціна на світло

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