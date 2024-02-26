Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 26 февраля 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале
Сдача латуни на металлолом — это не только важное экологическое действие, но и возможность получить неплохую дополнительную прибыль. За последние годы этот вид вторсырья стал довольно популярным среди населения, поскольку восстановление и переработка латуни имеют большое значение для экономики и охраны окружающей среды.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в феврале.
Интересные факты о латуни
Латунь использовалась еще в древности: первые изделия из латуни известны со времен древнего Египта и Месопотамии, около 3000 лет до нашей эры.
Этот металл обладает высокой коррозионной стойкостью: благодаря содержанию меди в составе латуни, она устойчива к коррозии, что делает ее популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, судового оборудования и других изделий, требующих устойчивости к влаге.
Латунь обладает хорошими антимикробными свойствами: некоторые исследования показали, что латунь может снижать количество бактерий на своей поверхности, что делает ее отличным материалом для изготовления дверных ручек и других предметов, которых часто касаются руки человека.
Также этот металл обладает высокой термической и электрической проводимостью: эти свойства делают латунь популярным материалом для производства оборудования, требующего хорошей теплопередачи или электрической проводимости, такого как радиаторы и электрические контакты.
Латунь может иметь разные свойства в зависимости от соотношения меди и цинка: изменение содержимого составляющих может изменять цветовые свойства и механические свойства этого металла, что делает его достаточно универсальным материалом для различных применений.
Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья
Дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья можно, следуя нескольким важным советам. Во-первых, следует определить тип металла, который вы планируете сдать, поскольку это влияет на цену. Наиболее распространенными типами латуни является чистая латунь, которая состоит почти полностью из меди, а также латунь с примесями, которая может содержать другие металлы, такие как цинк или олово. Чистая латунь, не содержащая примесей, обычно стоит дороже.
Далее важно правильно подготовить металлические изделия к сдаче. Это означает отделение латунных изделий от других материалов, таких как пластик или резина. Чем чище и качественнее материал, который вы сдаете, тем выше цена, которую вы можете получить за него. Кроме того, важно узнать текущие цены на латунь в вашем регионе и посетить несколько пунктов приема для сравнения цен.
Цены на латунь в Украине в феврале
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 145 до 165 грн;
- Винницкая область — от 130 до 145 грн;
- Волынская область — от 95 до 115 грн;
- Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;
- Житомирская область — от 80 до 105 грн;
- Закарпатская область — от 95 до 110 грн;
- Запорожская область — от 120 до 160 грн;
- Ивано-Франковская область — от 110 до 130 грн;
- Кировоградская область — от 95 до 115 грн;
- Львовская область — от 115 до 130 грн;
- Николаевская область — от 120 до 145 грн;
- Одесская область — от 110 до 130 грн;
- Полтавская область — от 110 до 125 грн;
- Ровенская область — от 95 до 110 грн;
- Сумская область — от 90 до 105 грн;
- Тернопольская область — от 80 до 95 грн;
- Харьковская область — от 110 до 125 грн;
- Хмельницкая область — от 100 до 120 грн;
- Черкасская область — от 95 до 110 грн;
- Черновицкая область — от 90 до 110 грн;
- Черниговская область — от 105 до 125 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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