Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 26 февраля 2024 года

Обработка латуни. Фото: dsource.in

Сдача латуни на металлолом — это не только важное экологическое действие, но и возможность получить неплохую дополнительную прибыль. За последние годы этот вид вторсырья стал довольно популярным среди населения, поскольку восстановление и переработка латуни имеют большое значение для экономики и охраны окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в феврале.

Интересные факты о латуни

Латунь использовалась еще в древности: первые изделия из латуни известны со времен древнего Египта и Месопотамии, около 3000 лет до нашей эры.

Этот металл обладает высокой коррозионной стойкостью: благодаря содержанию меди в составе латуни, она устойчива к коррозии, что делает ее популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, судового оборудования и других изделий, требующих устойчивости к влаге.

Латунь обладает хорошими антимикробными свойствами: некоторые исследования показали, что латунь может снижать количество бактерий на своей поверхности, что делает ее отличным материалом для изготовления дверных ручек и других предметов, которых часто касаются руки человека.

Также этот металл обладает высокой термической и электрической проводимостью: эти свойства делают латунь популярным материалом для производства оборудования, требующего хорошей теплопередачи или электрической проводимости, такого как радиаторы и электрические контакты.

Латунь может иметь разные свойства в зависимости от соотношения меди и цинка: изменение содержимого составляющих может изменять цветовые свойства и механические свойства этого металла, что делает его достаточно универсальным материалом для различных применений.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья можно, следуя нескольким важным советам. Во-первых, следует определить тип металла, который вы планируете сдать, поскольку это влияет на цену. Наиболее распространенными типами латуни является чистая латунь, которая состоит почти полностью из меди, а также латунь с примесями, которая может содержать другие металлы, такие как цинк или олово. Чистая латунь, не содержащая примесей, обычно стоит дороже.

Далее важно правильно подготовить металлические изделия к сдаче. Это означает отделение латунных изделий от других материалов, таких как пластик или резина. Чем чище и качественнее материал, который вы сдаете, тем выше цена, которую вы можете получить за него. Кроме того, важно узнать текущие цены на латунь в вашем регионе и посетить несколько пунктов приема для сравнения цен.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 145 до 165 грн;

Винницкая область — от 130 до 145 грн;

Волынская область — от 95 до 115 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 145 грн;

Житомирская область — от 80 до 105 грн;

Закарпатская область — от 95 до 110 грн;

Запорожская область — от 120 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 130 грн;

Кировоградская область — от 95 до 115 грн;

Львовская область — от 115 до 130 грн;

Николаевская область — от 120 до 145 грн;

Одесская область — от 110 до 130 грн;

Полтавская область — от 110 до 125 грн;

Ровенская область — от 95 до 110 грн;

Сумская область — от 90 до 105 грн;

Тернопольская область — от 80 до 95 грн;

Харьковская область — от 110 до 125 грн;

Хмельницкая область — от 100 до 120 грн;

Черкасская область — от 95 до 110 грн;

Черновицкая область — от 90 до 110 грн;

Черниговская область — от 105 до 125 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.