Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 26 лютого 2024 року

Обробка латуні. Фото: dsource.in

Здавання латуні на брухт — це не лише важлива екологічна дія, але й можливість отримати непоганий додатковий прибуток. За останні роки цей вид вторинної сировини став досить популярним серед населення, оскільки відновлення та перероблення латуні мають велике значення для економіки й охорони довкілля.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у лютому.

Цікаві факти про латунь

Латунь використовувалася ще в давні часи: перші вироби з латуні відомі з часів давнього Єгипту та Месопотамії, близько 3000 років до нашої ери.

Цей метал має високу корозійну стійкість: завдяки вмісту міді у складі латуні вона стійка до корозії, що робить її популярним матеріалом для виготовлення музичних інструментів, суднового обладнання та інших виробів, що потребують стійкості до впливу вологи.

Латунь має хороші антимікробні властивості: деякі дослідження показали, що латунь може знижувати кількість бактерій на своїй поверхні, що робить її відмінним матеріалом для виготовлення дверних ручок та інших предметів, яких часто торкаються руки людини.

Також цей метал має високу термічну та електричну провідність: ці властивості роблять латунь популярним матеріалом для виробництва обладнання, що потребує хорошої теплопередачі або електричної провідності, такого як радіатори та електричні контакти.

Латунь може мати різні властивості залежно від співвідношення міді та цинку: зміна вмісту складових може змінювати кольорові властивості та механічні властивості цього металу, що робить його досить універсальним матеріалом для різних застосувань.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини можна, дотримуючись кількох важливих порад. По-перше, варто визначити тип металу, який ви плануєте здати, оскільки це впливає на ціну. Найбільш поширеними типами латуні є "чиста" латунь, яка складається майже повністю з міді, а також латунь з домішками, яка може містити інші метали, такі як цинк або олово. Чиста латунь, яка не містить домішок, зазвичай коштує дорожче.

Далі важливо правильно підготувати металеві вироби до здавання. Це означає відокремлення латунних виробів від інших матеріалів, таких як пластик чи гума. Чим чистіше і якісніше матеріал, що ви здаєте, тим вища ціна, яку ви можете отримати за нього. Крім того, важливо дізнатися про поточні ціни на латунь у вашому регіоні та відвідати кілька пунктів приймання для порівняння цін.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 145 до 165 грн;

Вінницька область — від 130 до 145 грн;

Волинська область — від 95 до 115 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 145 грн;

Житомирська область — від 80 до 105 грн;

Закарпатська область — від 95 до 110 грн;

Запорізька область — від 120 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 130 грн;

Кіровоградська область — від 95 до 115 грн;

Львівська область — від 115 до 130 грн;

Миколаївська область — від 120 до 145 грн;

Одеська область — від 110 до 130 грн;

Полтавська область — від 110 до 125 грн;

Рівненська область — від 95 до 110 грн;

Сумська область — від 90 до 105 грн;

Тернопільська область — від 80 до 95 грн;

Харківська область — від 110 до 125 грн;

Хмельницька область — від 100 до 120 грн;

Черкаська область — від 95 до 110 грн;

Чернівецька область — від 90 до 110 грн;

Чернігівська область — від 105 до 125 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.