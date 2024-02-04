Цены на медь и цветные металлы в Украине на 4 февраля 2024 года

Обработка металла. Фото: Pexels

В мире растет осознание важности вторичного использования ресурсов и уменьшения влияния на окружающую среду. Медь, из которой создано множество изделий окружающего использования, может стать золотым резервом для новых возможностей. Если сдавать старые кабели, трубы и другие медные изделия на металлолом, то можно не только приобщиться к движению постоянного потребления и сохранению природных ресурсов, но и неплохо заработать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в феврале.

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Интересные факты о меди

Медь — это удивительный металл, имеющий долгую историю использования в разных сферах жизни. Вот несколько интересных фактов о меди:

История использования. Медь использовалась человечеством еще с давних времен. Первые находки меди достигают 10 тысяч лет до н. Этот металл использовался для изготовления инструментов, оружия и украшений.

Медь использовалась человечеством еще с давних времен. Первые находки меди достигают 10 тысяч лет до н. Этот металл использовался для изготовления инструментов, оружия и украшений. Свойства меди. Медь обладает отличными теплопроводными свойствами, что делает ее идеальной для производства проводников электроэнергии и теплообменников.

Медь обладает отличными теплопроводными свойствами, что делает ее идеальной для производства проводников электроэнергии и теплообменников. Медные сплавы. Часто медь смешивают с другими металлами для создания сплавов. К примеру, бронза – сплав меди и олова – используется для производства музыкальных инструментов, статуй и других изделий.

Часто медь смешивают с другими металлами для создания сплавов. К примеру, бронза – сплав меди и олова – используется для производства музыкальных инструментов, статуй и других изделий. Медицинское использование. Медь обладает антимикробными свойствами, поэтому используется в медицинских средствах, таких как повязки и другие медицинские устройства.

Медь обладает антимикробными свойствами, поэтому используется в медицинских средствах, таких как повязки и другие медицинские устройства. Зеленая крыша. Кровля из меди придает зданию особый вид и долговечность. С течением времени медь меняет свой цвет от алого до патинового зеленого, что создает уникальный эстетический эффект.

Это лишь несколько аспектов применения и свойств меди, которые остаются важным материалом во многих отраслях.

Как правильно сдавать медь на металлолом

Сдача меди на металлолом может быть достаточно простым, но важным процессом. Вот некоторые советы, как правильно сдавать медь:

Сортировка материалов. Разделяйте медные изделия из других металлических материалов. Это может включать в себя кабели, трубы, проволоку и другие предметы.

Разделяйте медные изделия из других металлических материалов. Это может включать в себя кабели, трубы, проволоку и другие предметы. Очистка от загрязнений. Отделите медные изделия от других материалов, таких как пластик или изоляция. Это облегчит переработку и восстановление меди.

Отделите медные изделия от других материалов, таких как пластик или изоляция. Это облегчит переработку и восстановление меди. Обращение к местным переработчикам. Найдите местные пункты приема металлолома или переработчики металла и узнайте их требования по приему меди. Многие местные учреждения принимают металлолом и выплачивают за него деньги.

Найдите местные пункты приема металлолома или переработчики металла и узнайте их требования по приему меди. Многие местные учреждения принимают металлолом и выплачивают за него деньги. Подготовка документов. В некоторых случаях, особенно при больших объемах, может потребоваться подготовка необходимых документов, таких как удостоверение личности и документы от отдающей металлолом.

В некоторых случаях, особенно при больших объемах, может потребоваться подготовка необходимых документов, таких как удостоверение личности и документы от отдающей металлолом. Согласование цены. Перед сдачей меди заранее согласуйте цену или тариф с местными переработчиками. Это позволит получить справедливую стоимость за ваши материалы.

Сдача меди на металлолом не только способствует эффективной утилизации, но и может привести к экономии ресурсов и заработка.

Цены на лом меди в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 4 февраля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 230 до 250 грн;

Винницкая область — от 205 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 220 грн;

Житомирская область — от 165 до 190 грн;

Закарпатская область — от 155 до 170 грн;

Запорожская область — от 210 до 230 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 195 грн;

Кировоградская область — от 195 до 215 грн;

Львовская область — от 170 до 195 грн;

Николаевская область — от 195 до 220 грн;

Одесская область — от 210 до 240 грн;

Полтавская область — от 190 до 210 грн;

Сумская область — от 185 до 200 грн;

Тернопольская область — от 175 до 190 грн;

Харьковская область — от 215 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 165 до 180 грн;

Черновицкая область — от 175 до 190 грн;

Черниговская область — от 180 до 200 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, латуни и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.