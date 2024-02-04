Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 4 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: Pexels

У світі зростає свідомість про важливість вторинного використання ресурсів та зменшення впливу на довкілля. Мідь, з якої створено багато виробів навколишнього використання, може стати золотим резервом для нових можливостей. Якщо здавати старі кабелі, труби, та інші мідяні вироби на брухт, то можна не лише долучитися до руху сталого споживання та збереженню природних ресурсів, а й непогано заробити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у лютому.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це дивовижний метал, який має довгу історію використання в різних сферах життя. Ось кілька цікавих фактів про мідь:

Історія використання. Мідь використовувалася людством ще з давніх часів. Перші знахідки міді сягають 10 тисяч років до н.е. Цей метал використовували для виготовлення інструментів, зброї та прикрас.

Мідь використовувалася людством ще з давніх часів. Перші знахідки міді сягають 10 тисяч років до н.е. Цей метал використовували для виготовлення інструментів, зброї та прикрас. Властивості міді. Мідь має чудові теплопровідні властивості, що робить її ідеальною для виробництва провідників електроенергії та теплообмінників.

Мідь має чудові теплопровідні властивості, що робить її ідеальною для виробництва провідників електроенергії та теплообмінників. Мідні сплави. Часто мідь змішують з іншими металами для створення сплавів. Наприклад, бронза — сплав міді та олова — використовується для виробництва музичних інструментів, статуй та інших виробів.

Часто мідь змішують з іншими металами для створення сплавів. Наприклад, бронза — сплав міді та олова — використовується для виробництва музичних інструментів, статуй та інших виробів. Медичне використання. Мідь має антимікробні властивості, тому вона використовується у медичних засобах, таких як пов'язки та інші медичні пристрої.

Мідь має антимікробні властивості, тому вона використовується у медичних засобах, таких як пов'язки та інші медичні пристрої. Зелена покрівля. Покрівля з міді надає будівлі особливий вигляд та довговічність. З часом мідь змінює свій колір від яскраво-червоного до патинового зеленого, що створює унікальний естетичний ефект.

Це лише кілька аспектів застосування та властивостей міді, яка залишається важливим матеріалом у багатьох галузях.

Як правильно здавати мідь на брухт

Здавання міді на брухт може бути досить простим, але важливим процесом. Ось деякі поради, як правильно здавати мідь:

Сортування матеріалів. Відокремлюйте мідні вироби від інших металевих матеріалів. Це може включати кабелі, труби, дріт та інші предмети.

Відокремлюйте мідні вироби від інших металевих матеріалів. Це може включати кабелі, труби, дріт та інші предмети. Очищення від забруднень. Відокремте мідні вироби від інших матеріалів, таких як пластик чи ізоляція. Це полегшить переробку та відновлення міді.

Відокремте мідні вироби від інших матеріалів, таких як пластик чи ізоляція. Це полегшить переробку та відновлення міді. Звертання до місцевих переробників. Знаходьте місцеві пункти приймання брухту чи переробники металу та дізнайтеся їх вимоги щодо прийому міді. Багато місцевих установ приймають брухт та виплачують за нього гроші.

Знаходьте місцеві пункти приймання брухту чи переробники металу та дізнайтеся їх вимоги щодо прийому міді. Багато місцевих установ приймають брухт та виплачують за нього гроші. Підготовка документів. У деяких випадках, особливо при великих обсягах, може знадобитися підготовка необхідних документів, таких як посвідчення особи та документи від організації, яка віддає брухт.

У деяких випадках, особливо при великих обсягах, може знадобитися підготовка необхідних документів, таких як посвідчення особи та документи від організації, яка віддає брухт. Узгодження ціни. Перед здаванням міді заздалегідь узгодьте ціну або тариф із місцевими переробниками. Це дозволить вам отримати справедливу вартість за ваші матеріали.

Здавання міді на металобрухт не лише сприяє ефективній утилізації, але й може призвести до економії ресурсів та заробітку.

Ціни на брухт міді в Україні у лютому

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 4 лютого 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 230 до 250 грн;

Вінницька область — від 205 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 220 грн;

Житомирська область — від 165 до 190 грн;

Закарпатська область — від 155 до 170 грн;

Запорізька область — від 210 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 195 грн;

Кіровоградська область — від 195 до 215 грн;

Львівська область — від 170 до 195 грн;

Миколаївська область — від 195 до 220 грн;

Одеська область — від 210 до 240 грн;

Полтавська область — від 190 до 210 грн;

Сумська область — від 185 до 200 грн;

Тернопільська область — від 175 до 190 грн;

Харківська область — від 215 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 165 до 180 грн;

Чернівецька область — від 175 до 190 грн;

Чернігівська область — від 180 до 200 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та чормету в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні.