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Цены на нефть продолжают расти — в чем причина

27 февраля 2024 13:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на нефть повысились — сколько сегодня стоит баррель
Нефтяная скважина. Фото: Marten van Dijl/Greenpeace
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Беспокойство из-за перебоев в судоходстве в Красном море подтолкнуло цены на нефть к росту за минувшую ночь. Поддержку ценам на "черное золото" 27 февраля также оказали признаки улучшения спроса в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1 цент, до 82,52 доллара за баррель, до 04:35 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1 цент, до 77,59 доллара за баррель.

"Обеспокоенность по поводу перебоев в судоходстве в Красном море поддержал рост цен на нефть в течение ночи", — сказал аналитик Тони Сикамор.

Атаки хуситов, связанных с Ираном, привели к повышению цен на грузоперевозки и увеличению времени доставки. В понедельник Центральное командование США сообщило, что 24 февраля хуситы неудачно выпустили ракету по нефтяному танкеру "Торм Тор" под американским флагом в Аденском заливе.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что огонь в конфликте между Израилем и ХАМАС в Газе прекратится до следующего понедельника.

Оба нефтяных бенчмарка выросли более чем на 1% в понедельник после падения на 2-3% в течение предыдущей недели, поскольку рынки учитывали большую вероятность длительного снижения ставок.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джеффри Шмид в понедельник в своем дебютном выступлении подчеркнул, что он, как и большинство его коллег из центральных банков, не спешит с понижением процентных ставок. Высокие процентные ставки, как правило, тормозят экономический рост и спрос на нефть.

Что еще нужно знать

Напомним, что компания "Укрнафта" начала строительство трех разведывательных скважин во Львовской области. Планируемая начальная добыча нефти составит 80 тонн в сутки.

Мы также сообщали о том, что в 2023 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.

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