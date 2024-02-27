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Ціни на нафту продовжують зростати — у чому причина

27 лютого 2024 13:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на нафту підвищились — скільки сьогодні коштує барель
Нафтова свердловина. Фото: Marten van Dijl / Greenpeace
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Занепокоєння через перебої у судноплавстві в Червоному морі підштовхнуло ціни на нафту до зростання упродовж минулої ночі. Підтримку цінам на "чорне золото" 27 лютого також надали ознаки поліпшення попиту в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1 цент, до 82,52 долара за барель, до 04:35 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1 цент, до 77,59 долара за барель.

"Занепокоєння з приводу перебоїв у судноплавстві в Червоному морі підтримало зростання цін на нафту протягом ночі", — сказав аналітик Тоні Сікамор.

Атаки хуситів, пов'язаних з Іраном, призвели до підвищення цін на вантажоперевезення та збільшення часу доставляння. У понеділок Центральне командування США повідомило, що 24 лютого хусити невдало випустили ракету по нафтовому танкеру "Торм Тор" під американським прапором в Аденській затоці.

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що вогонь у конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС в Газі припиниться до наступного понеділка.

Обидва нафтові бенчмарки зросли більше ніж на 1% в понеділок після падіння на 2-3% протягом попереднього тижня, оскільки ринки враховували більшу ймовірність тривалого зниження ставок.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід у понеділок у своєму дебютному виступі наголосив, що він, як і більшість його колег з центральних банків, не поспішає зі зниженням процентних ставок. Високі відсоткові ставки, як правило, гальмують економічне зростання і попит на нафту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що компанія "Укрнафта" розпочала будівництво трьох розвідувальних свердловин у Львівській області. Запланований початковий видобуток нафти становитиме 80 тонн на добу.

Ми також повідомляли про те, що у 2023 році Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

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