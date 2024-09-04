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Цены на нефть упали до самого низкого уровня с начала года — какая причина

4 сентября 2024 13:12
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на нефть обвалились почти на 5% — детали
Морская нефтяная платформа. Фото: Alamy
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Во вторник, 3 сентября, цены на нефть снизились почти на 5%. Это произошло после того, как СМИ сообщили о достижении соглашения по урегулированию политического спора в Ливии, которое приостановило добычу и экспорт нефти.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,77 доллара, или 4,9%, до 73,75 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с 12 декабря прошлого года. Между тем фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 3,21 доллара, или 4,4%, до 70,34 доллара за баррель, также достигнув самого низкого показателя с декабря.

Политический кризис в Ливии разразился из-за спора за контроль над Центральным банком, управляющим нефтяными доходами. Информация о достижении соглашения по урегулированию этого спора стала основным фактором снижения цен на нефть.

Кроме того, новости из Ливии усилили тенденцию к снижению цен, уже связанную с экономическими проблемами Китая, одного из крупнейших потребителей нефти.

"Слабее, чем ожидалось, индекс менеджеров по закупкам КНР, обнародованный на выходных, усугубляет обеспокоенность тем, что китайская экономика не достигнет целей роста", — заявил ранее аналитик IG Тони Сикамор.

Что еще стоит знать

Напомним, индонезийский государственный нефтеперерабатывающий завод Pertamina добавил российские сорта нефти в свои тендерные списки на покупку сырой нефти в сентябре. В последний раз Индонезия покупала нефть у РФ более десяти лет назад.

Мы также писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE сказал, что российский президент Владимир Путин своими действиями уничтожает собственный рынок газа и нефти. Москва продает российское топливо по бросовым ценам.

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