Ціни на нафту обвалились на майже 5% — деталі

Морські нафтові платформи. Фото: Alamy

У вівторок, 3 вересня, ціни на нафту знизилися майже на 5%. Це сталося після того, як ЗМІ повідомили про досягнення угоди щодо врегулювання політичної суперечки в Лівії, яка призупинила видобуток і експорт нафти.

Про це повідомляє Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,77 долара, або 4,9%, до 73,75 долара за барель, що є найнижчим рівнем з 12 грудня минулого року. Тим часом, ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 3,21 долара, або 4,4%, до 70,34 долара за барель, також досягнувши найнижчого показника з грудня.

Політична криза в Лівії спалахнула через суперечку за контроль над Центральним банком, який управляє нафтовими доходами. Інформація про досягнення угоди для врегулювання цієї суперечки стала основним чинником зниження цін на нафту.

Крім того, новини з Лівії посилили тенденцію до зниження цін, що була вже пов’язана з економічними проблемами Китаю, одного з найбільших споживачів нафти.

"‎Слабший, ніж очікувалося, індекс менеджерів із закупівель КНР, оприлюднений на вихідних, посилює занепокоєння щодо того, що китайська економіка не досягне цілей зростання"‎, — заявив раніше аналітик IG Тоні Сикамор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, індонезійський державний нафтопереробний завод Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків на купівлю сирої нафти у вересні. Востаннє Індонезія купувала нафту у РФ понад десять років тому.

Ми також писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE сказав, що російський президент Володимир Путін своїми діями знищує власний ринок газу та нафти. Москва продає російське паливо за демпінговими цінами.