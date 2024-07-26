Аренда квартиры в Украине — сколько стоит снять жилье и где самая высокая стоимость

Улица Ужгорода. Фото: planetofhotels.com

Аренда жилья в Украине сильно варьируется в зависимости от региона. В прифронтовых зонах снять квартиру гораздо дешевле, чем в отдаленных от фронта городах.

О том, в каких городах Украины самая дорогая и дешевая аренда квартир, рассказывает ЛУН.

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Где самые высокие цены на аренду жилья

Первые два года войны Львов удерживал статус города с самой дорогой арендой квартир, однако ситуация изменилась. В июле самые высокие цены на аренду наблюдаются в Ужгороде, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 17 700 грн. Это превышает цены даже в Киеве и Львове, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 15 000 грн и 16 500 грн соответственно.

Цены на аренду квартир в июле 2024 года. Источник: ЛУН

Следующие города в рейтинге имеют относительно схожую стоимость аренды жилья. В Черновцах однокомнатная квартира стоит в среднем 12 300 грн. В Ивано-Франковске, Кропивницком, Полтаве и Ровно цены составляют около 12 000 грн. В Виннице и Днепре аренда однокомнатной квартиры стоит 11 500 грн и 11 000 грн соответственно.

Несколько дешевле аренда в Черкассах, Хмельницком и Тернополе. В июле средняя стоимость однокомнатной квартиры в Черкассах составляет 10 000 грн.

Где цены на аренду ниже 10 тыс. грн

Снять квартиру дешевле можно, например, в Хмельницком — 9 500 грн, а в Тернополе — 9 400 грн. Одесса в июле существенно снизила цены — сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в этом городе составляет 7 000 грн.

Еще дешевле можно снять квартиру в Чернигове (5 800 грн за однокомнатную), Запорожье (5 500 грн), Сумах (5 500 грн) и Николаеве (5 000 грн). Эти города существенно пострадали от войны, и их близость к прифронтовым зонам и угроза наступления значительно снижают цены на недвижимость.

Самая дешевая аренда в Харькове и Херсоне, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4 000 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военнослужащие имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации за аренду жилья. В 2024 году суммы выплат изменились, а самые большие размеры выплачиваются тем, кто проживает в столице Украины.

Мы также писали, что украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).