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Ціни на оренду квартир — ТОП-5 найдорожчих міст за вартістю житла в Україні

26 липня 2024 15:26
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Оренда квартири в Україні — скільки коштує зняти житло та де найвища вартість
Вулиця Ужгорода. Фото: planetofhotels.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Оренда житла в Україні сильно варіюється залежно від регіону. У прифронтових зонах зняти квартиру значно дешевше, ніж у віддалених від фронту містах. 

Про те, у яких містах України найдорожча та найдешевша оренда квартир, розповідає ЛУН.

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Де найвищі ціни на оренду житла

Перші два роки війни Львів утримував статус міста з найдорожчою орендою квартир, проте ситуація змінилася. У липні найвищі ціни на оренду спостерігаються в Ужгороді, де середня вартість однокімнатної квартири становить 17 700 грн. Це перевищує ціни навіть у Києві та Львові, де середня вартість однокімнатної квартири становить 15 000 грн та 16 500 грн відповідно.

Скільки коштує зняти квартиру в Україні у липні 2024 року
Ціни на оренду квартир в липні 2024 року. Джерело: ЛУН

Наступні міста в рейтингу мають відносно схожу вартість оренди житла. У Чернівцях однокімнатна квартира коштує в середньому 12 300 грн. В Івано-Франківську, Кропивницькому, Полтаві та Рівному ціни складають близько 12 000 грн. У Вінниці та Дніпрі оренда однокімнатної квартири коштує 11 500 грн та 11 000 грн відповідно.

Трохи дешевше оренда в Черкасах, Хмельницькому та Тернополі. В липні середня вартість однокімнатної квартири в Черкасах становить 10 000 грн.

Де ціни на оренду нижчі за 10 тис. грн

Зняти квартиру дешевше можна, наприклад, в Хмельницькому — 9 500 грн, а в Тернополі — 9 400 грн. Одеса у липні суттєво знизила ціни — сьогодні середня вартість оренди однокімнатної квартири в цьому місті становить 7 000 грн.

Ще дешевше можна зняти квартиру в Чернігові (5 800 грн за однокімнатну), Запоріжжі (5 500 грн), Сумах (5 500 грн) та Миколаєві (5 000 грн). Ці міста суттєво постраждали від війни, і їх близькість до прифронтових зон та загроза наступу значно знижують ціни на нерухомість.

Найдешевша оренда у Харкові та Херсоні, де середня вартість за однокімнатну квартиру становить 4 000 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці мають право на отримання щомісячної грошової компенсації за оренду житла. У 2024 році суми виплат змінились, а найбільші розміри виплачують тим, хто проживає в столиці України.

Ми також писали, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

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