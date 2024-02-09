Цены на аренду в Черновцах в феврале 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Черновцах.

Центр Черновцов. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году украинцы могут столкнуться с серьезными затруднениями в поисках недорого арендного жилья. Несмотря на продолжающуюся в стране войну, цены на аренду квартир в крупных городах продолжают расти. Впрочем, в 2023 году стоимость аренды жилья именно в Черновцах стремительно упала. Кроме того, в начале 2024 года во многих украинских городах цены на аренду немного снизились. Так что в Черновцах все еще можно найти отличные варианты квартир по умеренной цене.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду квартир в Черновцах в 2024 году и сколько стоит снять жилье в феврале.

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Как изменились цены на аренду в Черновцах

К концу декабря 2023 года средняя арендная стоимость однокомнатной квартиры в Черновцах достигла 5 340 грн. При этом за прошлый год стоимость аренды однокомнатного жилья в этом городе не только не выросла, но даже упала на 36,4%. Следует отметить, что Черновцы — единственный город кроме Херсона, где в 2023 году уменьшились цены на аренду однокомнатных квартир.

В тот же период арендная плата за двухкомнатные квартиры в Черновцах в среднем составляла 8 986 грн, что почти равно уровню 2022 года. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на 2023 год. Фото: Dim.Ria

По данным ЛУН, средняя арендная ставка для однокомнатных квартир в Черновцах в 2023 году составила 9 400 грн и за последние пол года не увеличивалась. В тот же период арендная плата за двухкомнатные квартиры в Черновцах в среднем составляла 11 300 грн, а трехкомнатные квартиры арендаторы были готовы сдавать за 13 200 грн.

Согласно данным платформы объявлений M2bomber средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Черновцах в феврале 2024 года равна 10 945 грн. Это на 16,4% больше чем в декабре 2023 года по статистике ЛУН и на 104% выше по сравнению со статистикой Dim.Ria.

В феврале 2024 средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Черновцах составляет 13 750 грн. Это на 21% превышает средние цены в 2023 году, согласно данным ЛУН, и на 53% выше, согласно статистике Dim.Ria.

Квартиры, сдающиеся в аренду в Черновцах и цены на них

1-комнатная квартира с ремонтом

Первая квартира из нашего списка. 1-комнатная кухня-студия, площадью 34 квадратных метра, расположенная на первом этаже. Жилье находится в центре города, недалеко от парка Шевченко.

В квартире выполнен ремонт. Квартира меблирована, включая современный раскладной диван-кровать и раскладной диван-книгу на кухне. Есть два шкафа и хорошая кухонная мебель. Ванная комната облицована кафельной плиткой.

Также квартира оснащена бытовой техникой: стиральная машина и холодильник. Отопление осуществляется индивидуальной газовой печью, которая, по словам автора, прошла профессиональную реставрацию и имеет автоматику для экономии энергии. Жилье доступно для проживания с ребенком, но без домашних животных.

Стоимость аренды: 200$ (примерно 7480 грн).

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры с ремонтом. Фото: OLX

1-комната квартира в новостройке

Далее в списке однокомнатная квартира с кухней-студией общей площадью 50 квадратных метров. Она сдается в жилом комплексе в Шевченковском районе по адресу ул. Киевская. Квартира расположена на 7 этаже 9-этажной новостройки.

Здесь установлено индивидуальное газовое отопление с двухконтурным котлом, панорамные окна, застеклена лоджия и открытый балкон. Также в квартире есть двуспальная и детская кровати, диван, шкаф, Wi-Fi роутер, стиральная машина и холодильник.

Квартира стильно обставлена и оборудована бытовой техникой. В отдельной спальной комнате выход на балкон. Кухня оборудована всем необходимым для комфортного приготовления пищи, включая шкафы для посуды, плиту, микроволновку и вытяжную вентиляцию.

Стоимость аренды: 350$ (примерно 13130 грн).

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в новостройке. Фото: OLX

1-комната квартира в ЖК "Хрустальное озеро"

Следующая квартира которая предлагается в аренду, расположена в новом жилом комплексе "Хрустальное озеро", по адресу ул. Черновола, В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Есть просторная ванная команта, панорамные окна, а также котел для обеспечения индивидуального отопления.

Стоимость аренды: 400$ (приблизительно 15 000 грн).

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в ЖК "Хрустальное озеро". Фото: OLX

2-комната кухня-студия

Следующая квартира с двумя комнатами, кухней-студией и террасой расположена на втором этаже дома по улице Сторожинецкой. Общая площадь квартиры составляет 100 квадратных метров. В помещении предусмотрено индивидуальное отопление. Квартира расположена в доме с закрытым двором, есть место для автомобиля и отдельный вход. Сдается только для людей без домашних животных.

Стоимость аренды: 500$ (примерно 18760 грн).

Объявления по аренде 2-х комнатной кухни-студии. Фото: OLX

2-комнатная квартира в новостройке

Последняя в нашем списке, двухкомнатная квартира с авторским ремонтом, расположенная в новом жилом комплексе. В квартире установлена новая мебель и бытовая техника, которая еще не использовалась. Ванная комната просторная и освещенная. В наличии гардеробная. Расположение дома очень удобно. Рядом есть школа, детский сад, остановка общественного транспорта, супермаркет, рынок и парк культуры.

Стоимость аренды: 600$ (примерно 22500 грн).

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в новостройке. Фото: OLX

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, мы рассказывали, как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе. В Ивано-Франковске, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко выросли, но и на второй год войны останавливаться, похоже, не планируют.