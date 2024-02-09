Ціни на оренду у Чернівцях у лютому 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Чернівцях

Центр Чернівців. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році українці можуть зіштовхнуться із серйозними труднощами у пошуках недорого орендного житла. Попри війну, що триває в країні, ціни на оренду квартир у великих містах продовжують зростати. Втім, у 2023 році вартість оренди житла саме у Чернівцях стрімко істотно впала. Крім того, на початку 2024 року в багатьох українських містах ціни на оренду житла трохи знизилися. Тож в Чернівцях все ще можна знайти чудові варіанти квартир за помірною ціною.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду квартир у Чернівцях у 2024 році та скільки коштує зняти тут житло у лютому.

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Як змінились ціни на оренду у Чернівцях

На кінець грудня 2023 року середня орендна вартість однокімнатної квартири у Чернівцях сягнула 5 340 грн. При цьому за минулий рік вартість оренди однокімнатного житла у цьому місті не тільки не зросла, а навіть впала на 36,4%. Слід відзначити, що Чернівці єдине місто крім Херсону, де у 2023 році зменшилися ціни на оренду однокімнатних квартир.

У той же період орендна плата за двокімнатні квартири у Чернівцях у середньому становила 8 986 грн, що майже дорівнює рівеню 2022 року. Про це свідчать дані українського маркетплейса Dіm.Ria.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: Dіm.Ria

За даними ЛУН, середня орендна ставка для однокімнатних квартир у Чернівцях в 2023 році становила 9 400 грн і за останні пів року не збільшувалася. У той же період орендна плата за двокімнатні квартири у Чернівцях в середньому становила 11 300 грн, а трикімнатні квартири орендарі були готові здавати за 13 200 грн.

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber середня ціна оренди однокімнатної квартири у Чернівцях у лютому 2024 дорівнює 10 945 грн. Це на 16,4% більше ніж у грудні 2023 року за статистою ЛУН і на 104% вище в порівнянні зі статистикою Dіm.Ria.

У лютому 2024 року середня вартість оренди двокімнатної квартири у Чернівцях складає 13 750 грн. Це на 21% перевищує середні ціни у 2023 році, згідно з даними ЛУН, і на 53% вище, згідно зі статистикою Dim.Ria.

Квартири, що здаються в оренду у Чернівцях та ціни на них

1-кімната квартира з ремонтом

Перша квартира з нашого списку. 1-кімнатна кухня-студія, площею 34 квадратні метри, що розташована на першому поверсі. Житло знаходиться у центрі міста, поблизу парку Шевченка.

У квартирі виконано ремонт. Квартира мебльована, включаючи сучасний розкладний диван-ліжко і розкладний диван-книгу на кухні. Є дві шафи та гарні кухонні меблі. Ванна кімната облицьована кахельною плиткою.

Також квартира оснащена побутовою технікою: пральна машина автомат та холодильник. Опалення здійснюється індивідуальною газовою піччю, що, за словами автора пройшла професійну реставрацію та має автоматику для економії енергії. Житло доступне для проживання з дитиною, але без домашніх тварин.

Вартість оренди: 200$ (приблизно 7 480 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири з ремонтом. Фото: OLX

1-кімната квартира у новобудові

Далі у списку однокімнатна квартира з кухнею-студією, загальною площею 50 квадратних метрів. Вона здається у житловому комплексі у Шевченківському районі, за адресою вул. Київська. Квартира розташована на 7-му поверсі 9-поверхової новобудови.

Тут встановлено індивідуальне газове опалення з двоконтурним котлом, панорамні вікна, є засклена лоджія та відкритий балкон. Також в квартирі є двоспальне та дитяче ліжка, диван, шафа, Wi-Fi роутер, пральна машина та холодильник.

Квартира стильно обставлена та обладнана побутовою технікою. В окремій спальній кімнаті вихід на балкон. Кухня обладнана всім необхідним для комфортного приготування їжі, включаючи шафи для посуду, плиту, мікрохвильову піч і витяжну вентиляцію.

Вартість оренди: 350$ (приблизно 13 130 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатої квартири у новобудові. Фото: OLX

1-кімната квартира у ЖК "Кришталеве озеро"

Наступна квартира, що пропонується в оренду розташована у новому житловому комплексі "Кришталеве озеро", за адресою вул. Чорновола, У квартирі є всі необхідні меблі та побутова техніка. Тут також є простора вбиральня, панорамні вікна, а також котел для забезпечення індивідуального опалення.

Вартість оренди: 400$ (приблизно 15 000 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатої квартири у ЖК "Кришталеве озеро". Фото: OLX

2-кімната кухня-студія

Наступна квартира з двома кімнатами, кухнею-студією та терасою, розташована на другому поверсі будинку по вулиці Сторожинецькій. Загальна площа квартири складає 100 квадратних метрів. У приміщенні передбачено індивідуальне опалення. Квартира розташована у будинку з закритим двором, є місце для автомобіля та окремий вхід. Задається тільки для людей без домашніх тварин.

Вартість оренди: 500$ (приблизно 18 760 грн).

Оголошення з оренди 2-кімнатої кухні-студії. Фото: OLX

2-кімната квартира у новобудові

Остання у нашому списку, двокімнатна квартира з авторським ремонтом, що розташована у новому житловому комплексі. У квартирі встановлені нові меблі та побутова техніка, яка ще не була у використанні. Ванна кімната простора та освітлена. В наявності гардеробна. Розташування будинку дуже зручне. Поряд є школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту, супермаркет, ринок та парк культури.

Вартість оренди: 600$ (приблизно 22 500 грн).

Оголошення з оренди 2-кімнатої квартири у новобудові. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з торішніми показниками.

Крім того, ми розповідали, як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні. В Івано-Франківську, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують.