Цены на аренду в Тернополе в январе 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Тернополе.

Центр Тернополя. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Многим украинцам в 2024 году придется столкнуться с серьезными трудностями при поиске арендного жилья. Несмотря на продолжающуюся в стране войну, цены на аренду жилья в крупных городах продолжают свой восходящий тренд уже второй год подряд. Стоимость аренды квартир в Тернополе, как и по всей западной Украине, стремительно увеличилась с началом российского вторжения, и на второй год войны не только не снижается, но и постепенно растет. Однако, не все так безнадежно, и в Тернополе по-прежнему можно найти отличные варианты жилья, сочетающие комфортные условия с умеренной ценой.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Тернополе в 2024 году и сколько стоит снять жилье в январе.

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Как изменились цены на аренду в Тернополе

К концу декабря 2023 года средняя арендная стоимость однокомнатной квартиры в Тернополе достигла 6 450 грн. За год стоимость аренды однокомнатного жилья в этом городе выросла на 3,2%. В тот же период арендная плата за двухкомнатные квартиры в Тернополе в среднем составила 7835 грн, что на 4,8% превышает уровень 2022 года. Впрочем, следует отметить, что Тернополь в 2023 году оставался самым доступным городом для аренды одно- и двухкомнатного жилья среди всех западных областей Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.Ria.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на 2023 год. Фото: Dim.Ria

По данным ЛУН, средняя арендная ставка для однокомнатных квартир в Тернополе в 2023 году составила 8 700 грн, что также является самой низкой ценой среди всех городов западного региона. Например, по данным ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове в 2023 составляла 16 000 грн, а в Ужгороде — 15 100 грн. Интересно, что в Тернополе за последние полгода арендная плата не увеличивалась. В тот же период арендная плата за двухкомнатные квартиры в Тернополе в среднем составляла 9 400 грн, а трехкомнатные квартиры арендаторы были готовы сдавать за 11 300 грн.

Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине по состоянию на 2023 год. Фото: ЛУН

По данным статистики ЛУН средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Тернополе в январе 2024 равна 8 800 грн. Это на 1,4% больше, чем в декабре 2023 года.

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в январе оценивается в Тернополе в 9 600 грн. Это на 2,1% выше средних цен в 2023 году. А вот аренда трехкомнатных квартир в Тернополе в 2024 году, наоборот, подешевела на 0,8% и составляет 11 200 грн.

Средняя стоимость аренды квартир в Тернополе на январь 2024 года. Фото: ЛУН

Квартиры, сдающиеся в аренду в Тернополе и цены на них

1-комната квартира в хорошем состоянии

Первая в нашем списке квартира, сдается в аренду в доме по улице Золотогорская. Как отмечает автор объявления, жилье находится в хорошем состоянии. Здесь установлено индивидуальное отопление, а также полный комплект мебели и бытовой техники. Планировка: кухня-студия и комната и застекленный балкон. Удобное расположение: всего 7 минут на маршрутке в центр. Рядом школа, сад, магазины, аптека и остановки общественного транспорта.

Стоимость аренды: 6000 грн.

Название

3-комнатная смарт-квартира

В доме по улице Киевской сдается в аренду 3-комнатная квартира. Среди особенностей жилья можно отметить открытую планировку и панорамные окна. Квартира полностью оборудована бытовой техникой, мебелью и телевизором. Квартира расположена в здании закрытого типа. Есть доступ к детской и спортивной площадкам. Возможно проживание с животным. Квартира освободиться для аренды с 1 февраля.

Стоимость аренды: 200 долларов. Приблизительно 7 570 грн.

Название

1-комнатная смарт-квартира в новостройке

В новом жилом комплексе по улице Ильенко сдается в аренду 1-комнатная квартира с кухней-студией. В данном жилище установлено индивидуальное отопление, а также теплые полы в коридоре, на кухне и в санузле. В квартире сделан евроремонт. Кроме того, она оснащена всей необходимой бытовой техникой, включая холодильник, стиральную машину и микроволновку. Как пишет автор объявления, жилье имеет светлые и просторные помещения.

Стоимость аренды: 280 долларов. Приблизительно 10 600 грн.

Название

1-комнатная квартира с хорошим ремонтом

Еще одна квартира из нашего списка. Она сдается в новом доме с качественным ремонтом и индивидуальным отоплением. Планировка — спальня и кухня-студия. В квартире установлены кондиционер, стиральная машина, микроволновка, подогрев полов, а также охранная сигнализация. Апартаменты расположены в тихом спальном микрорайоне неподалеку от центра. Рядом с домом расположены автобусная остановка, супермаркет, детский сад, начальная школа и отделение "Укрпочты". Также здесь есть большой паркинг. До центра можно доехать маршруткой за 7 минут. Рассматривается возможность проживания с животным.

Стоимость аренды: 280 долларов. Приблизительно 10 600 грн.

Название

1-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом

Последняя в нашем списке однокомнатная квартира в доме по улице Степана Бандеры общей площадью 45 квадратных метров. В квартире выполнен дизайнерский ремонт и установлена система индивидуального отопления. Есть панорамные окна, выходящие на теплую южную сторону. Планировка включает в себя просторную кухню-студию, уютную спальню и санузел. Жилье полностью меблировано и оборудовано необходимой бытовой техникой. В подъезде установлен домофон и видеонаблюдение. Дом расположен недалеко от центра. Рядом находятся школа, детский сад, парк, аптеки, магазины и больница.

Стоимость аренды: 350 долларов. Приблизительно 13 250 грн.

Название

Напомним, мы писали, что в Украине выросли цены на рынке вторичного жилья за 2023 год. На этапе второго года полномасштабной войны в Украине произошли заметные изменения в ценах и количестве предложений на вторичном рынке жилья. Предложение продажи в декабре 2023 существенно увеличилось по сравнению с количеством объявлений в декабре 2022. А количество объявлений аренды наоборот уменьшилось почти во всех областях.

Также мы писали о том, что ценовая динамика на рынке недвижимости продолжает эволюционировать под влиянием разных факторов. По прогнозам экспертов, в 2024 году стоимость за квадратный метр в некоторых регионах значительно повысится по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме того, мы рассказывали, как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе. В Ивано-Франковске, как и в целом по всей западной Украине с началом войны, резко выросли, но и на второй год войны останавливаться, похоже, не планируют.