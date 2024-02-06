Ціни на оренду у Тернополі в січні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Тернополі

Центр Тернополя. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Багатьом українцям у 2024 році доведеться зіштовхнуться із серйозними труднощами під час пошуку орендного житла. Незважаючи на війну, що триває в країні, ціни на оренду житла у великих містах продовжують свій висхідний тренд вже другий рік поспіль. Вартість оренди квартир у Тернополі, як і по всій західній Україні, стрімко збільшилася з початком російського вторгнення і на другий рік війни не лише не знижується, а й поступово зростає. Однак, не все так безнадійно, і в Тернополі, як і раніше, можна знайти відмінні варіанти житла, що поєднують комфортні умови з помірною ціною.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Тернополі у 2024 році та скільки коштує зняти тут житло у січні.

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Як змінились ціни на оренду у Тернополі

На кінець грудня 2023 року середня орендна вартість однокімнатної квартири у Тернополі досягла 6 450 грн. За рік вартість оренди однокімнатного житла у цьому місті зросла на 3,2%. У той же період орендна плата за двокімнатні квартири у Тернополі у середньому становила 7 835 грн, що на 4,8% перевищує рівень 2022 року. Втім, слід відзначити, що Тернопіль у 2023 залишався найдоступнішим містом для оренди одно- та двокімнатного житла серед усіх західних областей України. Про це свідчать дані українського маркетплейса Dіm.Ria.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: Dіm.Ria

За даними ЛУН, середня орендна ставка для однокімнатних квартир у Тернополі в 2023 році становила 8 700 грн, що також є найнижчою ціною серед усіх міст західного регіону. Наприклад, за даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові 2023 року становила 16 000 грн, а в Ужгороді — 15 100 грн. Цікаво, що у Тернополі за останні пів року орендна плата не збільшувалася. У той же період орендна плата за двокімнатні квартири у Тернополі в середньому становила 9 400 грн, а трикімнатні квартири орендарі були готові здавати за 11 300 грн.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні станом 2023 рік. Фото: ЛУН

Наразі, за даними статистики ЛУН середня ціна оренди однокімнатної квартири у Тернополі у січні 2024 дорівнює 8 800 грн. Це на 1,4% більше ніж у грудні 2023 року.

Середня вартість оренди двокімнатної квартири у січні оцінюється у Тернополі у 9 600 грн. Це на 2,1% вище середніх цін у 2023 році. А от оренда трикімнатних квартир у Тернополі у 2024 році навпаки здешевшала на 0,8% і становить 11 200 грн.

Середня вартість оренди квартир у Тернополі станом на січень 2024 року. Фото: ЛУН

Квартири, що здаються в оренду у Тернополі та ціни на них

1-кімната квартира в хорошому стані

Перша в нашому списку квартира, що здається в оренду у будинку на вулиці Золотогірська. Як зазначає автор оголошення, житло знаходиться в хорошому стані. Тут встановлено індивідуальне опалення, а також повний комплект меблів та побутової техніки. Планування: кухня-студія та кімната та засклений балкон. Зручне розташування: всього 7 хвилин на маршрутці до центру. Поруч школа, садок, магазини, аптека, та зупинки громадського транспорту.

Вартість оренди: 6000 грн.

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4-кімнатна смарт-квартира

У будинку на вулиці Київській здається в оренду 3-кімнатна квартира. Серед особливостей житла можна відмітити відкрите планування і панорамні вікна. Квартира повністю обладнана побутовою технікою, меблями та телевізором. Квартира розташована у будинку закритого типу. Є доступ до дитячого та спортивного майданчиків. Можливе проживання з домашньою твариною. Квартира звільниться для оренди з 1 лютого.

Вартість оренди: 200 доларів. Приблизно 7 570 грн.

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1-кімнатна смарт-квартира у новобудові

У новому житловому комплексі на вулиці Іллєнка здається в оренду 1-кімнатна квартира з кухнею-студією. В даному житлі встановлено індивідуальне опалення, а також теплі підлоги в коридорі, на кухні та в санвузлі. У квартирі зроблений євроремонт. Крім того, вона оснащена всією необхідною побутовою технікою, включаючи холодильник, пральну машину та мікрохвильову піч. Як пише автор оголошення, житло має світлі та просторі приміщення.

Вартість оренди: 280 доларів. Приблизно 10 600 грн.

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1-кімната квартира з хорошим ремонтом

Ще одна квартира з нашого списку. Вона здається в новому будинку з якісним ремонтом і індивідуальним опаленням. Планування — спальня і кухня-студія. У квартирі встановлені кондиціонер, пральна машина, мікрохвильова піч, підігрів підлоги, а також охоронна сигналізація. Помешкання розташоване у тихому спальному мікрорайоні неподалік центру. Поруч із будинком розташовані автобусна зупинка, супермаркет, дитячий садок, початкова школа та відділення "Укрпошти". Також тут є великий паркінг. До центру можна доїхати маршруткою за 7 хвилин. Розглядається можливість проживання із твариною.

Вартість оренди: 280 доларів. Приблизно 10 600 грн.

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1-кімната квартира з дизайнерським ремонтом

Остання в нашому списку однокімнатна квартира у будинку на вулиці Степана Бандери загальною площею 45 квадратних метрів. У квартирі виконано дизайнерський ремонт та встановлено систему індивідуального опалення. Є панорамні вікна, що виходять на теплу південну сторону. Планування включає простору кухню-студію, затишну спальню та санвузол. Житло повністю мебльоване та обладнане необхідною побутовою технікою. У під'їзді встановлено домофон та відеоспостереження. Будинок розташований неподалік центру. Поруч знаходяться школа, дитячий садок, парк, аптеки, магазини та лікарня.

Вартість оренди: 350 доларів. Приблизно 13 250 грн.

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Нагадаємо, ми писали, що в Україні виросли ціни на ринку вторинного житла за 2023 рік. На етапі другого року повномасштабної війни в Україні відбулися помітні зміни у цінах та кількості пропозицій на вторинному ринку житла. Пропозиція продажу у грудні 2023 року суттєво збільшилася порівняно із кількістю оголошень у грудні 2022. А кількість оголошень оренди навпаки зменшилася майже у всіх областях.

Також ми писали про те, що цінова динаміка на ринку нерухомості продовжує еволюціонувати під впливом різноманітних факторів. За прогнозами експертів, у 2024 році вартість за квадратний метр в деяких регіонах значно підвищиться, порівняно з торішніми показниками.

Крім того, ми розповідали, як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні. В Івано-Франківську, як і загалом по всій західній Україні з початком війни, різко зросли, але й на другий рік війни зупинятися, схоже, не планують.