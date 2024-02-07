Как изменятся цены на топливо в феврале и марте — прогноз эксперта

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На ценообразование горючего влияет множество факторов, поэтому цены на бензин, дизель и автогаз меняются почти каждый день. Однако прогнозы по стоимости сырья на ближайшие пару месяцев уже есть и они точно порадуют водителей Украины.

Об этом заявил аналитик компании "Навтогаз" Александр Сиренко в комментарии для портала Pro Гроші.

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По словам эксперта, цены на топливо к концу этого месяца, вероятно, снизятся. Этого следует ожидать из-за ключевых событий, которые произошли в начале года. А именно:

укрепление гривны;

прогнозируемое удорожание несостоявшейся нефти.

В начале февраля 2024 стоимость нефти закрепилась на отметке 80 долларов за баррель, из-за чего можно ожидать, что бензин и дизель будет стоить по 46-47 гривен за литр в среднем.

То есть, если в феврале не произойдет ничего, что потрясет рынок, цены упадут три гривны от текущей цены до конца этого месяца. Похожая ситуация будет и со стоимостью автогаза.

"В январе средняя цена на рынке по АЗС на сырье составляла 26 гривен за литр. Хотя оптовая цена была ниже 20 гривен за литр. То есть, наценка держалась немалая. А смотря на все показатели, прогнозирующие нам удешевление, стоит ожидать, что цена на газ упадет даже больше, чем на бензин и дизтопливо" , — сообщил Сиренко.

Однако, по его словам, такое возможно только в том случае, если будущие забастовки на польской границе не усугубят ситуацию на рынке горючего.

"Если рассматривать печальный вариант, то вполне возможно, что из-за данных событий оптовая цена пойдет вверх, как это было в ноябре 2023 года. Но я сомневаюсь, что столь высоких отметок она достигнет и на этот раз. Все потому, что февраль - сезон низкого потребления . Так было всегда" , — добавил эксперт.

Что будет с ценами на горючее весной

По словам Александра Сиренко, оптовая стоимость бензина и дизтоплива весной может зафиксироваться на отметке примерно 40 гривен за литр. Но такое возможно только при условии, если партнеры будут и дальше помогать Украине, а внешний рынок будет стабильным. То есть, цены на топливо на украинских АЗС не должны быть выше 47 гривен за литр.

"Считаю, что и коридор нефти в этот период будет спокоен — 75-80 баррелей. От валюты пока тоже никаких неожиданных поворотов никто не ждет. Но не стоит забывать, что каждый фактор, влияющий на ценообразование горючего, — это определенная "бомба", которая может взорваться и изменить ход событий в любой момент" , — пояснил эксперт.

Что касается дефицита горючего весной, то подготовка к нему уже продолжается. Однако на цену дизеля это не повлияет.

"Я вижу, что у нас уже отработаны маршруты поставок и много топлива, которое уже законтрактовано. Оно едет в европейские перевалки, потом перегружается автомобильным транспортом и едет в Украину. Я не вижу даже намеков на определенные дефицитные проявления и считаю, что мы спокойно пройдем этот сезон" , - сказал аналитик.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинское правительство запретило продавать топливо -, не отвечающее определенным экологическим требованиям по качеству. Запрет распространяется на топливо, ниже экологического стандарта "Евро-5".

Мы также сообщали, что эксперты ожидают, что до конца зимы ожидается удешевление бензина А-95 в Украине. Он может снизиться на около 5 грн/л по сравнению с текущими.