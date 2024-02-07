Як зміняться ціни на пальне у лютому та березні — прогноз експерта

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На ціноутворення пального впливає безліч факторів, тому ціни на бензин, дизель та автогаз змінюються майже щодня. Проте прогнози щодо вартості сировини на найближчі пару місяців вже є і вони точно потішать водіїв України.

Про це заявив аналітик компанії "Нафтогаз" Олександр Сіренко у коментарі для порталу Pro Гроші.

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Скільки буде коштувати пальне у лютому

За словами експерта, ціни на пальне до кінця цього місяця ймовірно знизяться. Цього варто очікувати через ключові події, які відбулися на початку року. А саме:

зміцнення гривні;

прогнозоване здорожчання нафти, яке не відбулося.

На початку лютого 2024 року вартість нафти закріпилась на позначці 80 доларів за барель, через що можна очікувати, що бензин та дизель буде коштувати по 46-47 гривень за літр в середньому.

Тобто, якщо у лютому не станеться нічого, що потрясе ринок, то ціни впадуть три гривні від поточної ціни до кінця цього місяця. Схожа ситуація буде і з вартістю автогазу.

"У січні середня ціна на ринку по АЗС на сировину становила 26 гривень за літр. Хоча оптова ціна була нижче 20 гривень за літр. Тобто, націнка трималась чимала. А дивлячись на всі показники, які прогнозують нам здешевшання, то варто очікувати, що ціна на газ впаде навіть більше, ніж на бензин та дизпальне", — повідомив Сіренко.

Проте, за його словами, таке можливо лише у тому випадку, якщо майбутні страйки на польському кордоні не погіршать ситуацію на ринку пального.

"Якщо розглядати сумний варіант, то цілком можливо, що через дані події оптова ціна піде вверх, як це було в листопаді 2023 року. Але я сумніваюсь, що таких високих позначок вона досягне і цього разу. Все тому, що лютий — сезон низького споживання. Так було завжди", — додав експерт.

Що буде з цінами на пальне весною

За словами Олександра Сіренка, оптова вартість бензину та дизпального навесні може зафіксуватися на позначці приблизно 40 гривень за літр. Але таке можливо лише за умов, якщо партнери будуть й надалі допомагати Україні, а зовнішній ринок буде стабільним. Тобто, ціни на пальне на українських АЗС не мають бути вищими за 47 гривень за літр.

"Вважаю, що і коридор нафти у цей період буде спокійний — 75-80 барелів. Від валюти поки теж ніяких неочікуваних поворотів ніхто не чекає. Але не варто забувати, що кожен чинник, який впливає на ціноутворення пального — це певна "бомба", яка може вибухнути та змінити хід подій у будь-який момент", — пояснив експерт.

Що стосується дефіциту пального весною, то підготовка до нього вже триває. Проте на ціну дизелю це не вплине.

"Я бачу, що в нас вже відпрацьовані маршрути постачання та багато пального, яке вже законтрактоване. Воно їде до європейських перевалок, потім перевантажується автомобільним транспортом та їде до України. Я не бачу навіть натяків на певні дефіцитні прояви й вважаю, що ми спокійно пройдемо цей сезон", — сказав аналітик.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що український уряд заборонив продавати пальне, що не відповідає певним екологічним вимогам щодо якості. Заборона поширюється на пальне, яке нижче екологічного стандарту "Євро-5".

Ми також повідомляли про те, що експерти очікують, що до кінця зими очікується здешевлення бензину А-95 в Україні. Він може знизитись на близько 5 грн/л, порівняно з поточними.