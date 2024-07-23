Цены в Украине — часть продуктов подорожает из-за жары

Цены на продукты могут взлететь из-за жары — что подорожает
В Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим, следует готовиться к более высоким ценам.
Об этом сообщают аналитики профильного издания EastFruit.
Как жара ударит по ценам на овощи
Как правило, в августе есть возможность покупать недорогие и качественные овощи, однако в 2024 году цены на овощи с открытого грунта будут значительно выше.
Причиной стала рекордная жара, поразившая страну в этом году, создав проблемы для сельского хозяйства, в частности в южных регионах.
В связи с этим страна уже потеряла крупные овощные хозяйства на Запорожье и Херсонщине, которые считаются важными поставщиками овощей для внутреннего рынка. Хотя в этом году площади под помидоры расширили в Одесской области, однако из-за плохих погодных условий, очевидно, все пойдут на переработку.
По словам участников рынка, они готовятся к значительному дефициту овощей из-за чрезвычайных погодных условий. В Николаевской, Херсонской и Одесской области возможен овощной кризис, что отразится на кошельках всех украинцев. Там температура на поле достигает 45-47 градусов Цельсия, а почвы — 70 градусов.
"Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит", — сообщают аграрии.
Ежегодно полив решал проблемы жары, однако в этом году отсутствие электроэнергии не позволило помочь овощам.
"Практически отсутствие электричества не позволяет насосным станциям обеспечивать надлежащий полив овощей", — добавляют фермеры.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.
Также мы писали, какие продукты нельзя покупать в жару. В настоящее время во многих магазинах должным образом не работают морозильные камеры и холодильники.
Читайте Новини.LIVE!