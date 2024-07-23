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Цены на продукты могут взлететь из-за жары — что подорожает

23 июля 2024 11:14
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — часть продуктов подорожает из-за жары
Овощной рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В связи с этим, следует готовиться к более высоким ценам.

Об этом сообщают аналитики профильного издания EastFruit.

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Как правило, в августе есть возможность покупать недорогие и качественные овощи, однако в 2024 году цены на овощи с открытого грунта будут значительно выше.

Причиной стала рекордная жара, поразившая страну в этом году, создав проблемы для сельского хозяйства, в частности в южных регионах.

В связи с этим страна уже потеряла крупные овощные хозяйства на Запорожье и Херсонщине, которые считаются важными поставщиками овощей для внутреннего рынка. Хотя в этом году площади под помидоры расширили в Одесской области, однако из-за плохих погодных условий, очевидно, все пойдут на переработку.

По словам участников рынка, они готовятся к значительному дефициту овощей из-за чрезвычайных погодных условий. В Николаевской, Херсонской и Одесской области возможен овощной кризис, что отразится на кошельках всех украинцев. Там температура на поле достигает 45-47 градусов Цельсия, а почвы — 70 градусов.

"Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит", — сообщают аграрии.

Ежегодно полив решал проблемы жары, однако в этом году отсутствие электроэнергии не позволило помочь овощам.

"Практически отсутствие электричества не позволяет насосным станциям обеспечивать надлежащий полив овощей", — добавляют фермеры.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что повышение акцизов на горючее приведет к росту цен на все товары, ведь расходы на топливо включены в себестоимость всех производств. Это особенно ощутимо при массовых отключениях электроэнергии, когда бизнес вынужден использовать генераторы.

Также мы писали, какие продукты нельзя покупать в жару. В настоящее время во многих магазинах должным образом не работают морозильные камеры и холодильники.

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