Ціни в Україні — частина продуктів подорожчає через спеку

Овочевий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим, слід готуватися до вищих цін.

Про це повідомляють аналітики профільного видання EastFruit.

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Як спека вдарить по цінах на овочі

Як правило, у серпні є можливість купувати недорогі і якісні овочі, однак у 2024 році ціни на овочі з відкритого ґрунту будуть значно вищі.

Причиною стала рекордна спека, що вразила країну цього року, створивши серйозні проблеми для сільського господарства, зокрема у південних регіонах.

У зв'язку з цим країна вже втратила великі овочеві господарства на Запоріжжі та Херсонщині, які вважаються важливими постачальниками овочів для внутрішнього ринку. Хоч цьогоріч площі під помідори розширили в Одеській області, проте через погані погодні умови, очевидно, всі підуть на переробку.

За словами учасників ринку, вони готуються до значного дефіциту овочів через надзвичайні погодні умови. У Миколаївській, Херсонській та Одеській області можлива овочева криза, що позначиться на гаманцях усіх українців. Там температура на полі сягає 45-47 градусів Цельсія, а ґрунту — 70 градусів.

"Це катастрофа, яка може досягти загальнодержавного рівня. Все горить," — повідомляють аграрії.

Щороку полив вирішував проблеми спеки, однак цього року відсутність електроенергії, не дозволила допомогти овочам.

"Практично відсутність електрики не дозволяє насосним станціям забезпечувати належний полив овочів," — додають фермери.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що підвищення акцизів на пальне призведе до зростання цін на всі товари, адже витрати на паливо включені у собівартість усіх виробництв. Це особливо відчутно під час масових відключень електроенергії, коли бізнес змушений використовувати генератори.

Також ми писали, які продукти не можна купувати у спеку. Наразі в багатьох магазинах належним чином не працюють морозильні камери та холодильники.