Цены на продукты вырастут до 10% — на какие именно и когда

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ожидается ускорение роста цен на продукты в сентябре-октябре. В частности, повышение стоимости может затронуть хлеб, овощи и молочные продукты.

О том, как могут измениться цены на продукты в октябре, рассказывает Минфин.

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Как вырастут цены на хлеб

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что ранее рост цен на хлеб сдерживался требованием торговых сетей ограничивать повышение до 5% за три месяца. Однако пекари договорились с ритейлерами о более быстром пересмотре цен.

"Подписали дополнительные соглашения по корректировке цен. С начала октября стоимость хлеба повысится на 5-10%. В дальнейшем цены снова могут пересмотреть, ведь сохраняется риск дальнейшего удорожания муки, топлива и других составляющих себестоимости хлеба", — сказал он.

Эксперт пояснил, что экспортеры вывозят из страны пшеницу, в частности, продовольственную. Дученко также сообщил, что в обновленном меморандуме квота на экспорт пшеницы была увеличена с 15,625 млн. до 16,2 млн. тонн. В то же время мукомолы и хлебопекары не подписали приложение к меморандуму, поскольку их предложение о распределении экспортных квот по классу зерна не было принято производителями и экспортерами.

"Мы считаем, что вывоз продовольственной пшеницы должен быть под постоянным контролем государства и даже, возможно, ограничен, чтобы избежать ситуации, когда на экспорт пойдут огромные объемы, из-за чего может пострадать внутренний рынок", — добавил он.

Что будет с ценами на овощи в октябре

Глава экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что цены на овощи в этом сезоне будут в значительной степени зависеть от состояния электроснабжения. Если овощехранилища останутся без света, это приведет к порче продукции, что уменьшит предложение качественных овощей и повлечет за собой повышение цен.

Как изменятся цены на молочные продукты

Эксперты Ассоциации производителей молока прогнозируют новое повышение цен на молочное сырье со второй половины сентября. Это связано с высоким спросом со стороны переработчиков и ростом затрат на логистику, однако подорожание будет менее существенным, чем в прошлом месяце.

"Пока молоко экстракласса стоит в Украине около 40 евро за 100 килограммов, что на 14% дешевле, чем в Европе. Хотя весной и летом ценовая разница составляла 20-30%. В дальнейшем сокращение разницы закупочных цен в Украине и ЕС будет сдерживать рост цены на отечественную сырье. Стабилизация же цен на молоко ожидается в четвертый квартал, ведь в период новогодних праздников на молочном рынке наступает затишье, а спрос падает", — пояснили в Ассоциации.

Что будет с ценами на мясо осенью

С начала осени наблюдается снижение цен на мясо в оптовом сегменте, в частности, закупочные цены на свинину в сентябре снизились на 2,5-5 грн за килограмм (до 52-55 грн). Основными причинами является снижение темпов реализации и избыток предложения, по данным Ассоциации свиноводов. Однако это снижение еще не сказалось на розничных ценах.

Экономист Даниил Монин отмечает, что подорожание продуктов осенью может ускорить инфляцию и с учетом дополнительных факторов, таких как рост стоимости топлива и девальвация, инфляция к концу года может достигнуть 10%.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском внутреннем рынке есть продукт, который будет демонстрировать постоянную тенденцию снижения цен до конца 2024 года. Речь идет о кристаллическом сахаре, который производители не смогут экспортировать в Европейский Союз (ЕС).

Также мы писали, что из-за аномальной жары и засухи урожайность овощей на юге Украины снизилась более чем на 30%. Это приведет к тому, что цены на овощи, в том числе ингредиенты "борщевого набора", останутся на высоком уровне. Дополнительно рост затрат на электроэнергию и логистику также повлияет на формирование цен, поэтому снижение стоимости в ближайшее время не следует ожидать.