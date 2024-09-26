Ціни на продукти зростуть до 10% — на які саме та коли

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні очікується прискорення зростання цін на продукти у вересні-жовтні. Зокрема, підвищення вартості може торкнутися хліба, овочів та молочних продуктів.

Про те, як можуть змінитися ціни на продукти в жовтні, розповідає видання Мінфін.

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Як зростуть ціни на хліб

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко зазначив, що раніше зростання цін на хліб стримувалося вимогою торгових мереж обмежувати підвищення до 5% за три місяці. Однак пекарі домовилися з ритейлерами про швидший перегляд цін.

"Підписали додаткові угоди щодо коригування цін. Від початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%. Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого здорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба", — сказав він.

Експерт пояснив, що наразі експортери вивозять із країни пшеницю, зокрема, продовольчу. Дученко також повідомив, що в оновленому меморандумі квота на експорт пшениці була збільшена з 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Водночас мукомоли та хлібопекарі не підписали додаток до меморандуму, оскільки їхня пропозиція щодо розподілу експортних квот за класом зерна не була прийнята виробниками та експортерами.

"Ми вважаємо, що вивезення продовольчої пшениці має бути під постійним контролем держави і навіть, можливо, обмеженим, щоб уникнути ситуації, коли на експорт підуть величезні обсяги, через що може постраждати внутрішній ринок", — додав він.

Що буде з цінами на овочі в жовтні

Очільник економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що ціни на овочі цього сезону значною мірою залежатимуть від стану електропостачання. Якщо овочесховища залишаться без світла, це призведе до псування продукції, що зменшить пропозицію якісних овочів і спричинить підвищення цін.

Як зміняться ціни на молочні продукти

Експерти Асоціації виробників молока прогнозують нове підвищення цін на молочну сировину з другої половини вересня. Це пов'язано з високим попитом з боку переробників та зростанням витрат на логістику, однак подорожчання буде менш суттєвим, ніж у минулому місяці.

"Наразі молоко екстракласу коштує в Україні близько 40 євро за 100 кілограмів, що на 14% дешевше, ніж у Європі. Хоча навесні та влітку цінова різниця становила 20-30%. Надалі скорочення різниці закупівельних цін в Україні та ЄС стримуватиме зростання ціни на вітчизняну сировину. Стабілізація ж цін на молоко очікується до четвертого кварталу, адже в період новорічних свят на молочному ринку настає затишшя, а попит падає", — пояснили в Асоціації.

Що буде з цінами на м'ясо восени

Від початку осені спостерігається зниження цін на м'ясо в оптовому сегменті, зокрема закупівельні ціни на свинину у вересні знизилися на 2,5−5 грн за кілограм (до 52-55 грн). Основними причинами є зниження темпів реалізації та надлишок пропозиції, за даними Асоціації свинарів. Однак це зниження ще не позначилося на роздрібних цінах.

Економіст Данило Монін зазначає, що подорожчання продуктів восени може прискорити інфляцію, і з урахуванням додаткових факторів, таких як зростання вартості палива та девальвація, інфляція до кінця року може досягти 10%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському внутрішньому ринку є продукт, який демонструватиме сталу тенденцію зниження цін до кінця 2024 року. Йдеться про цукор кристалічний, який виробники не зможуть експортувати у Європейський Союз (ЄС).

Також ми писали, що через аномальну спеку та посуху врожайність овочів на півдні України знизилася більш ніж на 30%. Це призведе до того, що ціни на овочі, зокрема на інгредієнти "борщового набору", залишаться на високому рівні. Додатково зростання витрат на електроенергію та логістику також вплине на формування цін, тому зниження вартості найближчим часом не слід очікувати.