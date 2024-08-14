Цены на овощи и фрукты в Украине — как изменилась стоимость в августе

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.

Об этом сообщает East Fruit.

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Как изменились цены

Отмечается, что в Украине продолжает дорожать картофель. Также после двухнедельного снижения выросла цена на морковь.

Аналитики говорят, что в то же время стоимость белокочанной капусты, которая раньше дорожала, снизилась. Рост предложения репчатого лука ожидаемо привел к снижению цен на него. Томат продавался дороже, чем неделей раньше, а огурец и сладкий перец дешевле. Резко подорожали кабачки и чеснок. Также подорожала петрушка и снизились цены на укроп и салат.

Что касается сезонных фруктов, то цены на арбузы продолжили падение.

"По той же причине подешевела и дыня. На фоне роста предложения ремонтантных сортов, урожай которого в этом году начали убирать значительно раньше обычного, начали снижаться цены на малину", — добавили в East Fruit.

Изменений в других позициях фруктово-ягодного сегмента не наблюдается.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в августе 2024 года фермеры обновили цены на овощи так называемого "борщевого набора". Неожиданно в разгар сезона взлетели в цене картофель, морковь и помидоры.

Мы также писали, что по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц (0% роста по сравнению с 2,2% в июне). Продуктовый рынок демонстрировал дефляцию (-0,6% в месяц), хотя цены на некоторые продукты, в том числе сахар, все еще росли, и в целом цены на продукты поднялись на 1,2% в год.