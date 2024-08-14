Ціни на овочі та фрукти в Україні — як змінилась вартість у серпні

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.

Про це повідомляє East Fruit.

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Як змінилися ціни

Зазначається, що в Україні продовжує дорожчати картопля. Також після двотижневого зниження зросла ціна на моркву.

Аналітики кажуть, що водночас вартість білокачанної капусти, яка раніше дорожчала, знизилась. Зростання пропозиції ріпчастої цибулі очікувано призвело до зниження цін на неї. Томат продавався дорожче, ніж тижнем раніше, а огірок і солодкий перець дешевше. Різко здорожчали кабачки та часник. Також подорожчала петрушка і знизилися ціни на кріп і салат.

Щодо сезонних фруктів, то ціни на кавуни продовжили своє падіння.

"З тієї ж причини подешевшала і диня. На тлі зростання пропозиції ремонтантних сортів, врожай якої цього року почали прибирати значно раніше, ніж зазвичай, почали знижуватися ціни на малину", — додали в East Fruit.

Змін за іншими позиціями фруктово-ягідного сегмента не спостерігається.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року фермери оновили ціни на овочі з так званого "борщового набору". Неочікувано в розпал сезону злетіли в ціні картопля, морква та помідори.

Ми також писали, що за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць (0% зростання порівняно з 2,2% у червні). Продуктовий ринок демонстрував дефляцію (-0,6% за місяць), хоча ціни на деякі продукти, зокрема цукор, все ще зростали, і загалом ціни на продукти підвищилися на 1,2% за рік.