Сколько стоят сельхозземли в Украине — цены за 1 га

Обработка земли. Фото: УНИАН

С июля 2021 года в Украине начал функционировать открытый рынок земли, что позволяет каждому гражданину страны, владеющему земельным участком, продать его. Однако стоимость продаж может значительно варьироваться и не всегда соответствует средним рыночным показателям.

О ценах на землю в Украине рассказывает 24 Канал.

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Цены на землю в Украине

С момента открытия рынка стоимость сельскохозяйственных земель в Украине ежегодно растет. Земли приобретают для разных целей: открытие агробизнеса, строительство жилья или других проектов.

Цена на землю может существенно меняться в зависимости от нескольких факторов, среди которых одним из важнейших является целевое назначение участка. В Украине выделяется несколько основных типов земельных участков, каждый из которых имеет свои характеристики и стоимость:

Сельскохозяйственные земли. Самый распространенный тип земель в Украине, используемый для аграрной деятельности — выращивания культур, животноводства и т.д. Цена таких участков значительно варьируется в зависимости от месторасположения, плодородия почвы и других факторов и может составлять от 1000 до 10 000 долларов за сотку.

Самый распространенный тип земель в Украине, используемый для аграрной деятельности — выращивания культур, животноводства и т.д. Цена таких участков значительно варьируется в зависимости от месторасположения, плодородия почвы и других факторов и может составлять от 1000 до 10 000 долларов за сотку. Земля промышленного назначения. Эти участки предназначены для размещения промышленных объектов. Их стоимость зависит от доступа к коммуникациям, инфраструктуре и перспективам развития региона. Цены колеблются в пределах от 10 000 до 100 000 долларов за сотку и больше.

Эти участки предназначены для размещения промышленных объектов. Их стоимость зависит от доступа к коммуникациям, инфраструктуре и перспективам развития региона. Цены колеблются в пределах от 10 000 до 100 000 долларов за сотку и больше. Остальные виды земель. Сюда входят лесные, водные и особо охраняемые территории. Стоимость таких земель зависит от их особенностей, целевого назначения и ограничений.

Сюда входят лесные, водные и особо охраняемые территории. Стоимость таких земель зависит от их особенностей, целевого назначения и ограничений. Земля под застройку. Эти участки используются для постройки жилых или коммерческих объектов. Их цена зависит от близости городской инфраструктуры и наличия объектов социальной инфраструктуры. Цены могут быть от 5000 до 50 000 долларов за сотку и больше.

Что влияет на стоимость земли

Стоимость земли в Украине определяется несколькими ключевыми факторами:

Наличие коммуникаций и инфраструктуры. Участки с легким доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоят дороже из-за удобства использования для застройки или ведения бизнеса.

Участки с легким доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоят дороже из-за удобства использования для застройки или ведения бизнеса. Спрос и конъюнктура рынка. Цена земли может варьироваться в зависимости от ситуации на рынке недвижимости. В периоды высокого спроса цены растут, в то время как избыток предложения может их снижать.

Цена земли может варьироваться в зависимости от ситуации на рынке недвижимости. В периоды высокого спроса цены растут, в то время как избыток предложения может их снижать. Расположение. Земельные участки в центральных регионах или в перспективных зонах, например возле крупных городов или популярных курортов, имеют более высокую стоимость. Удаленные или менее развитые районы предлагают землю по более низким ценам.

Земельные участки в центральных регионах или в перспективных зонах, например возле крупных городов или популярных курортов, имеют более высокую стоимость. Удаленные или менее развитые районы предлагают землю по более низким ценам. Плодородие почвы. Особенно для сельскохозяйственных угодий высокое плодородие почвы повышает их ценность, ведь такая земля обеспечивает большую продуктивность для выращивания культур.

Точная стоимость одной сотки земли в Украине может быть определена только индивидуально, учитывая различные факторы, такие как наличие инфраструктуры, спрос, месторасположение и плодородие почвы.

По состоянию на июль 2024 года стоимость земли в Украине варьируется от 29 830 до 136 730 гривен за гектар. Средняя цена составляет 51 248 гривен за гектар, однако конкретные цены могут отличаться в зависимости от региона и назначения земельного участка.

Что еще нужно знать

Напомним, земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

Мы также писали, что в Украине ожидается подорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, который может быть достигнут в 2024 году.