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Цены на сельскохозяйственную землю в Украине — сколько стоит гектар в 2024 году

1 сентября 2024 16:02
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сколько стоят сельхозземли в Украине — цены за 1 га
Обработка земли. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С июля 2021 года в Украине начал функционировать открытый рынок земли, что позволяет каждому гражданину страны, владеющему земельным участком, продать его. Однако стоимость продаж может значительно варьироваться и не всегда соответствует средним рыночным показателям.

О ценах на землю в Украине рассказывает 24 Канал.

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Цены на землю в Украине

С момента открытия рынка стоимость сельскохозяйственных земель в Украине ежегодно растет. Земли приобретают для разных целей: открытие агробизнеса, строительство жилья или других проектов.

Цена на землю может существенно меняться в зависимости от нескольких факторов, среди которых одним из важнейших является целевое назначение участка. В Украине выделяется несколько основных типов земельных участков, каждый из которых имеет свои характеристики и стоимость:

  • Сельскохозяйственные земли. Самый распространенный тип земель в Украине, используемый для аграрной деятельности — выращивания культур, животноводства и т.д. Цена таких участков значительно варьируется в зависимости от месторасположения, плодородия почвы и других факторов и может составлять от 1000 до 10 000 долларов за сотку.
  • Земля промышленного назначения. Эти участки предназначены для размещения промышленных объектов. Их стоимость зависит от доступа к коммуникациям, инфраструктуре и перспективам развития региона. Цены колеблются в пределах от 10 000 до 100 000 долларов за сотку и больше.
  • Остальные виды земель. Сюда входят лесные, водные и особо охраняемые территории. Стоимость таких земель зависит от их особенностей, целевого назначения и ограничений.
  • Земля под застройку. Эти участки используются для постройки жилых или коммерческих объектов. Их цена зависит от близости городской инфраструктуры и наличия объектов социальной инфраструктуры. Цены могут быть от 5000 до 50 000 долларов за сотку и больше.

Что влияет на стоимость земли

Стоимость земли в Украине определяется несколькими ключевыми факторами:

  • Наличие коммуникаций и инфраструктуры. Участки с легким доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоят дороже из-за удобства использования для застройки или ведения бизнеса.
  • Спрос и конъюнктура рынка. Цена земли может варьироваться в зависимости от ситуации на рынке недвижимости. В периоды высокого спроса цены растут, в то время как избыток предложения может их снижать.
  • Расположение. Земельные участки в центральных регионах или в перспективных зонах, например возле крупных городов или популярных курортов, имеют более высокую стоимость. Удаленные или менее развитые районы предлагают землю по более низким ценам.
  • Плодородие почвы. Особенно для сельскохозяйственных угодий высокое плодородие почвы повышает их ценность, ведь такая земля обеспечивает большую продуктивность для выращивания культур.

Точная стоимость одной сотки земли в Украине может быть определена только индивидуально, учитывая различные факторы, такие как наличие инфраструктуры, спрос, месторасположение и плодородие почвы.

По состоянию на июль 2024 года стоимость земли в Украине варьируется от 29 830 до 136 730 гривен за гектар. Средняя цена составляет 51 248 гривен за гектар, однако конкретные цены могут отличаться в зависимости от региона и назначения земельного участка.

Что еще нужно знать

Напомним, земельный налог в Украине обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков, но некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты. К примеру, пенсионеры по возрасту не обязаны платить налог, если площадь их земельного участка не превышает установленные законом лимиты.

Мы также писали, что в Украине ожидается подорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, который может быть достигнут в 2024 году.

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