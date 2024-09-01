Скільки коштують сільгоспземлі в Україні — ціни за 1 га

Обробка землі. Фото: УНІАН

З липня 2021 року в Україні почав функціонувати відкритий ринок землі, що дозволяє кожному громадянину країни, який володіє земельною ділянкою, продати її. Проте вартість продажу може значно варіюватися і не завжди відповідає середнім ринковим показникам.

Про ціни на землю в Україні розповідає 24 Канал.

Читайте також:

Ціни на землю в Україні

З моменту відкриття ринку вартість сільськогосподарських земель в Україні щороку зростає. Землі набувають для різних цілей: відкриття агробізнесу, будівництва житла або інших проєктів.

Ціна на землю може суттєво змінюватися в залежності від кількох чинників, серед яких одним із найважливіших є цільове призначення ділянки. В Україні виділяються кілька основних типів земельних ділянок, кожен із яких має свої характеристики та вартість:

Сільськогосподарські землі. Найпоширеніший тип земель в Україні, що використовується для аграрної діяльності – вирощування культур, тваринництва тощо. Ціна таких ділянок значно варіюється залежно від місця розташування, родючості ґрунту та інших факторів і може становити від 1000 до 10 000 доларів за сотку.

Найпоширеніший тип земель в Україні, що використовується для аграрної діяльності – вирощування культур, тваринництва тощо. Ціна таких ділянок значно варіюється залежно від місця розташування, родючості ґрунту та інших факторів і може становити від 1000 до 10 000 доларів за сотку. Землі промислового призначення. Ці ділянки призначені для розміщення промислових об'єктів. Їх вартість залежить від доступу до комунікацій, інфраструктури та перспектив розвитку регіону. Ціни коливаються в межах від 10 000 до 100 000 доларів за сотку і більше.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових об'єктів. Їх вартість залежить від доступу до комунікацій, інфраструктури та перспектив розвитку регіону. Ціни коливаються в межах від 10 000 до 100 000 доларів за сотку і більше. Інші види земель. Сюди входять лісові, водні та особливо охоронні території. Вартість таких земель залежить від їх особливостей, цільового призначення та законодавчих обмежень.

Сюди входять лісові, водні та особливо охоронні території. Вартість таких земель залежить від їх особливостей, цільового призначення та законодавчих обмежень. Землі під забудову. Ці ділянки використовуються для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Їхня ціна залежить від близькості до міської інфраструктури та наявності об'єктів соціальної інфраструктури. Ціни можуть становити від 5000 до 50 000 доларів за сотку і більше.

Що впливає на вартість землі

Вартість землі в Україні визначається кількома ключовими факторами:

Наявність комунікацій та інфраструктури. Ділянки з легким доступом до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій коштують дорожче через зручність використання для забудови або ведення бізнесу.

Ділянки з легким доступом до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій коштують дорожче через зручність використання для забудови або ведення бізнесу. Попит та кон'юнктура ринку. Ціна землі може змінюватись залежно від ситуації на ринку нерухомості. В періоди високого попиту ціни зростають, тоді як надлишок пропозиції може їх знижувати.

Ціна землі може змінюватись залежно від ситуації на ринку нерухомості. В періоди високого попиту ціни зростають, тоді як надлишок пропозиції може їх знижувати. Розташування. Земельні ділянки в центральних регіонах або в перспективних зонах, наприклад, біля великих міст або популярних курортів, мають вищу вартість. Віддалені або менш розвинені райони пропонують землю за нижчими цінами.

Земельні ділянки в центральних регіонах або в перспективних зонах, наприклад, біля великих міст або популярних курортів, мають вищу вартість. Віддалені або менш розвинені райони пропонують землю за нижчими цінами. Родючість ґрунту. Особливо для сільськогосподарських угідь, висока родючість ґрунту підвищує їх цінність, адже така земля забезпечує більшу продуктивність для вирощування культур.

Точна вартість однієї сотки землі в Україні може бути визначена тільки індивідуально, враховуючи різноманітні чинники, такі як наявність інфраструктури, попит, місце розташування, та родючість ґрунту.

Станом на липень 2024 року вартість землі в Україні варіюється від 29 830 до 136 730 гривень за гектар. Середня ціна становить 51 248 гривень за гектар, однак конкретні ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону та призначення земельної ділянки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, земельний податок в Україні є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок, але деякі категорії громадян мають право на звільнення від сплати. Наприклад, пенсіонери за віком не зобов'язані сплачувати податок, якщо площа їхньої земельної ділянки не перевищує встановлені законом ліміти.

Ми також писали, що в Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі у найближчі роки. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.