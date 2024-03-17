Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в марте arrow

Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в марте

17 марта 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 17 марта 2024 года
Комбайн в поле. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине начали стремительно расти, что может оказать существенное влияние на агрорынок. Причиной таких изменений отраслевые эксперты называют блокировку польских границ, что повлекло за собой серьезные препятствия в экспорте и перевозке зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 17 марта 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 17 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 763 грн за тонну вместе с НДС.

null
Средняя цена на ячмень в Украине на 17 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Стоимость ячменя в течение недели существенно выросла. Так, в понедельник, 11 марта, тонна ячменя стоила 4 623 гривны. На следующий день цена на ячмень изменилась до 4 613 грн за тонну. В среду, 13 марта, стоимость ячменя составила 4 620 грн за тонну, а в четверг, 14 марта, выросла до 4 630 грн. В пятницу, 15 марта, цена на ячмень выросла почти на 100 гривен и составила 4 721 грн за тонну. В субботу, 16 марта, тонна ячменя стоила еще дороже – 4 763 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

null
Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются из-за различных факторов, среди которых важное место занимают погодные условия, спрос и предложение на рынке, валютные курсы и торговые соглашения. Например, неблагоприятная погода может привести к потере в урожае, что приводит к уменьшению предложения ячменя и повышению цен. С другой стороны, увеличение спроса на ячмень, например из-за увеличения производства пива или кормов для животных, также может повысить цены.

Блокирование границ, как в случае с Польшей, оказывает дополнительное влияние на цены на ячмень. Это приводит к усложнению экспорта и перевозки зерна, уменьшая предложение на рынке и увеличивая конкуренцию покупателям за доступные партии. Такие обстоятельства способствуют повышению цен на ячмень и могут оказать дальнейшее влияние на стоимость этого зерна.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также сообщали, что правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.

сельское хозяйство
деньги
цены в Украине
зерно
экспорт зерна
цены
аграрии
ячмень

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство