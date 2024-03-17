Цены на зерновые в Украине на 17 марта 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Reuters

Цены на ячмень в Украине начали стремительно расти, что может оказать существенное влияние на агрорынок. Причиной таких изменений отраслевые эксперты называют блокировку польских границ, что повлекло за собой серьезные препятствия в экспорте и перевозке зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 17 марта 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 17 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 763 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 17 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Стоимость ячменя в течение недели существенно выросла. Так, в понедельник, 11 марта, тонна ячменя стоила 4 623 гривны. На следующий день цена на ячмень изменилась до 4 613 грн за тонну. В среду, 13 марта, стоимость ячменя составила 4 620 грн за тонну, а в четверг, 14 марта, выросла до 4 630 грн. В пятницу, 15 марта, цена на ячмень выросла почти на 100 гривен и составила 4 721 грн за тонну. В субботу, 16 марта, тонна ячменя стоила еще дороже – 4 763 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются из-за различных факторов, среди которых важное место занимают погодные условия, спрос и предложение на рынке, валютные курсы и торговые соглашения. Например, неблагоприятная погода может привести к потере в урожае, что приводит к уменьшению предложения ячменя и повышению цен. С другой стороны, увеличение спроса на ячмень, например из-за увеличения производства пива или кормов для животных, также может повысить цены.

Блокирование границ, как в случае с Польшей, оказывает дополнительное влияние на цены на ячмень. Это приводит к усложнению экспорта и перевозки зерна, уменьшая предложение на рынке и увеличивая конкуренцию покупателям за доступные партии. Такие обстоятельства способствуют повышению цен на ячмень и могут оказать дальнейшее влияние на стоимость этого зерна.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также сообщали, что правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.