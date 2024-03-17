Ціни на зернові в Україні станом на 17 березня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Reuters

Ціни на ячмінь в Україні почали стрімко зростати, що може суттєво вплинути на агроринок. Причиною таких змін галузеві експерти називають блокування польських кордонів, що спричинило серйозні перешкоди в експорті та перевезенні зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 17 березня 2024 року.

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Станом 17 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 763 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 17 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Вартість ячменю впродовж тижня суттєво зросла. Так, у понеділок, 11 березня, тонна ячменю коштувала 4 623 гривні. Наступного дня ціна на ячмінь змінилась до 4 613 грн за тонну. У середу, 13 березня, вартість ячменю становила 4 620 грн за тонну, а у четвер, 14 березня, зросла до 4 630 грн. У п'ятницю, 15 березня, ціна на ячмінь зросла на майже 100 гривень і становила 4 721 грн за тонну. У суботу, 16 березня, тонна ячменю коштувала ще дорожче — 4 763 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь формуються внаслідок різноманітних факторів, серед яких важливе місце займають погодні умови, попит та пропозиція на ринку, валютні курси та торговельні угоди. Наприклад, несприятлива погода може спричинити втрати в урожаї, що призводить до зменшення пропозиції ячменю та підвищення цін. З іншого боку, збільшення попиту на ячмінь, наприклад, через збільшення виробництва пива або кормів для тварин, також може підвищити ціни.

Блокування кордонів, як у випадку з Польщею, має додатковий вплив на ціни на ячмінь. Це призводить до ускладнення експорту та перевезення зерна, зменшуючи пропозицію на ринку та збільшуючи конкуренцію між покупцями за доступні партії. Такі обставини сприяють підвищенню цін на ячмінь і можуть мати дальший вплив на вартість цього зерна.

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