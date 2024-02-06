Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 февраля 2024 года

Уборка ячменя. Фото: publicdomainpictures.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за продолжения войны с Россией и блокады некоторых участков западной границы. До начала вторжения Украина занимала лидирующие позиции среди основных поставщиков зерна в мире. Однако регулярные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Кроме того, отечественные перевозчики столкнулись с блокадами на западных границах страны со стороны европейских коллег. Недавно польские фермеры из профсоюза "Солидарность" объявили о проведении всенародной забастовки с блокировкой дорог и пограничных переходов из Украины. По информации профсоюза, с 9 февраля в 10 утра будут закрыты все границы с Украиной, а также в некоторых воеводствах будут перекрыты дороги с 9 февраля по 10 марта.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 6 февраля 2024 года.

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По состоянию на 6 февраля 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 009 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 6 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни почти не изменилась. Так, в понедельник, 29 января, средняя стоимость тонны ячменя составила 5 007 грн. В среду, 17 января, цена на зерновую культуру выросла до своего недельного максимума в 5 042 грн. При этом на следующий день, в четверг, 1 февраля, она уже наоборот упала, достигнув своего недельного минимума — отметки в 4 923 грн за тонну. В субботу, 3 февраля, цена одной тонны ячменя выросла до 5 009 грн. На таком уровне он остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, включая глобальные предложения, сезонные колебания, логистические особенности, географию перевозок и расходы на семена. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции также влияют на спрос и цены на зерновые.

Сезонные изменения и динамика потребительских секторов влияют на внутренний рынок ячменя, определяя ценообразование в зависимости от потребителей и эффективности мировых дистрибутивных каналов.

Проблемы с поставкой ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. Российское вторжение в Украину оказывает существенное влияние на формирование цен на зерно в стране. Несмотря на войну, Украина продолжает оставаться среди ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.