Ціни на зернові в Україні станом на 6 лютого 2024

Збирання ячменю. Фото: publicdomainpictures.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними труднощами через продовження війни з Росією та блокаду деяких ділянок західного кордону. До початку вторгнення Україна посідала провідні позиції серед основних постачальників зерна у світі. Однак регулярні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. Крім того, вітчизняні перевізники зіштовхнулися із блокадами на західних кордонах країни з боку своїх європейських колег. Нещодавно польські фермери з профспілки "Солідарність" оголосили про проведення всенародного страйку з блокуванням доріг та прикордонних переходів з Україною. За інформацією профспілки, з 9 лютого о 10-й ранку будуть закриті всі кордони з Україною, а також у деяких воєводствах будуть перекриті дороги з 9 лютого по 10 березня.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 6 лютого 2024 року.

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Станом 6 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 009 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 6 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів майже не змінилась. Так, у понеділок, 29 січня, середня вартість тонни ячменю становила 5 007 грн. У середу, 17 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму у 5 042 грн. При цьому наступного дня, у четвер, 1 лютого, вона вже, навпаки, впала, сягнувши свого тижневого мінімуму — позначки у 4 923 грн за тонну. У суботу, 3 лютого, ціна однієї тонни ячменю зросла до 5 009 грн. На такому рівні вона залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь формуються під впливом різних факторів, включаючи глобальну пропозицію, сезонні коливання, логістичні особливості, географію перевезень та витрати на насіння. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, також впливають на попит та ціни на зернові.

Сезонні зміни та динаміка споживчих секторів також впливають на внутрішній ринок ячменю, визначаючи ціноутворення залежно від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. Російське вторгнення в Україну суттєво впливає на формування цін на зерно у країні. Попри війну Україна продовжує залишатися серед провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзу. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.