Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 февраля 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Dean Lewins/AAP Image via AP

Цены на ячмень продолжают падать, что может оказать значительное влияние на аграрный сектор и экономику в целом. Причины этого могут быть разными, включая увеличение производства ячменя, сложность экспортных сделок и изменения спроса на этот вид зерновых.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 26 февраля 2024 года.

По состоянию на 26 февраля 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 815 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 26 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни упала на около 100 гривен. В субботу, 17 февраля, цена тонны ячменя немного выросла — до 4 851 грн за тонну и оставалась на этом уровне до вторника, 20 февраля. В среду, 21 февраля, тонна ячменя стоила уже 4 796 грн, а в четверг, 22 февраля и пятницу, 23 февраля, цена ячмень упала до 4 791 грн за тонну. На выходных — в субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля, — ячмень стоил уже 4 736 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине формируются в соответствии с разными факторами. Во-первых, это спрос и предложение на рынке. Если спрос на ячмень растет, а предложение остается стабильным или уменьшается, цены могут повыситься. Не считая того, если предложение превосходит спрос, цены могут снизиться.

Дополнительно, цены на ячмень могут повлиять на такие факторы, как погодные условия, урожайность, мировые тенденции производства и потребления ячменя, а также валютные курсы. Также важно учитывать, что в Украине цены на ячмень могут варьироваться в зависимости от условий продажи (например, оптовые или розничные цены) и условий доставки.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и кукурузы.

Кроме того, мы писали о том, что неизвестные 25 февраля высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.