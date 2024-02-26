Ціни на зернові в Україні станом на 26 лютого 2024

Збирання ячменю. Фото: Dean Lewins/AAP Image via AP

Ціни на ячмінь продовжують падати, що може мати значний вплив на аграрний сектор та економіку загалом. Причини цього можуть бути різними, включаючи збільшення виробництва ячменю, складність експортних угод та зміни в попиті на цей вид зернових.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 26 лютого 2024 року.

Станом 26 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 815 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 26 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх впала на близько 100 гривень. У суботу, 17 лютого ціна тони ячменю трохи зросла — до 4 851 грн за тонну і залишалась на цьому рівні до вівторка, 20 лютого. У середу, 21 лютого, тонна ячменю коштувала вже 4 796 грн, а у четвер, 22 лютого, та п'ятницю, 23 лютого, ціна ячмінь впала до 4 791 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 24 лютого, та у неділю, 25 лютого, ячмінь коштував вже 4 736 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні формуються відповідно до різних факторів. По-перше, це попит і пропозиція на ринку. Якщо попит на ячмінь зростає, а пропозиція залишається стабільною або зменшується, ціни можуть підвищитися. З іншого боку, якщо пропозиція перевищує попит, ціни можуть знизитися.

Додатково, ціни на ячмінь можуть бути вплинуті такими факторами, як погодні умови, врожайність, світові тенденції виробництва та споживання ячменю, а також валютні курси. Також важливо враховувати, що в Україні ціни на ячмінь можуть коливатися в залежності від умов продажу (наприклад, оптові чи роздрібні ціни) та умов доставки.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця і соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та кукурудзи.

Крім того, ми писали про те, що невідомі особи 25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.