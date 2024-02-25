Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: XTREMEAG

На рынке кукурузы наблюдается падение цен, что отражается на озабоченности отраслевых участников. Такое движение цен связано с глобальными тенденциями производства и спроса на зерновые.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 февраля 2024 года.

По состоянию на 25 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 055 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу несколько снизилась. Так, с субботы, 17 февраля, до понедельника, 19 февраля, стоимость тонны кукурузы составила 5152 гривны. Во вторник, 20 февраля, цена на кукурузу упала до 5141 гривен за тонну. В среду, 21 февраля, тонна кукурузы стоила уже 5 108 гривен за тонну, а в четверг, 22 февраля, и в пятницу, 23 февраля — 5 081 грн за тонну. В субботу, 24 февраля, цена тонны кукурузы упала до 5055 грн. Такая стоимость кукурузы придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих в себя как внутренние, так и внешние факторы. Один из ключевых факторов – это внутреннее производство кукурузы в стране. Украина известна своим значительным объемом производства кукурузы, поэтому уровень внутреннего производства может влиять на внутренние цены.

Второй фактор — это внешний спрос и предложение. Украина экспортирует значительное количество кукурузы, особенно в страны Европейского союза и Азии. Поэтому глобальный спрос и предложение также оказывают значительное влияние на цены на кукурузу в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.