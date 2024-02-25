Ціни на зернові в Україні станом на 25 лютого 2024

Збирання кукурудзи. Фото: XTREMEAG

На ринку кукурудзи спостерігається падіння цін, що відображається на занепокоєнні галузевих учасників. Такий рух цін пов'язаний з глобальними тенденціями виробництва та попиту на зернові.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 лютого 2024 року.

Станом на 25 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 055 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу дещо знизилась. Так, з суботи, 17 лютого, до понеділка, 19 лютого, вартість тонни кукурудзи становила 5 152 гривні. У вівторок, 20 лютого, ціна на кукурудзу впала до 5 141 гривень за тонну. У середу, 21 лютого, тонна кукурудзи коштувала вже 5 108 гривень за тонну, а у четвер, 22 лютого, та у п'ятницю, 23 лютого, — 5 081 грн за тонну. У суботу, 24 лютого, ціна тонни кукурудзи впала до 5 055 грн. Така вартість кукурудзи тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають в себе як внутрішні, так і зовнішні чинники. Один із ключових факторів — це внутрішнє виробництво кукурудзи в країні. Україна відома своїм значним обсягом виробництва кукурудзи, і тому рівень внутрішнього виробництва може впливати на внутрішні ціни.

Другий фактор — це зовнішній попит і пропозиція. Україна експортує значну кількість кукурудзи, особливо до країн Європейського союзу та Азії. Тому глобальний попит і пропозиція також мають значний вплив на ціни на кукурудзу в Україні.

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