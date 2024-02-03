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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в начале февраля

3 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 февраля 2024 года — сколько стоит тонна пшеницы
Поле пшеницы. Фото: Thorsten Schmidtkord
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Аграрии и инвесторы следят за изменениями цен на пшеницу, которая, похоже, входит в новый этап ценовых тенденций. Этот феномен не только отражает состояние рынка, но и открывает путь для стратегического планирования и принятия решений в области сельского хозяйства и торговли зерном.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 февраля.

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По состоянию на 3 февраля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5549 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 февраля. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последние дни почти не изменились. Так, в понедельник, 29 января, стоимость этой зерновой культуры достигала 5550 гривен за тонну. Во вторник, 30 января, тонна пшеницы стоила 5593 грн, а в среду, 31 января, — 5592 грн. В четверг, 1 февраля, цена на пшеницу упала до 5569 грн за тонну. В пятницу, 2 февраля, стоимость этой зерновой культуры снизилась до 5549 грн за тонну. Такая цена на пшеницу держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием различных факторов, охватывающих все этапы производства, от посева до экспорта. Основные аспекты формирования цен на пшеницу в Украине включают в себя:

  • Внутренний спрос и предложение. Внутренний рынок играет ключевую роль в формировании цен на пшеницу в Украине. Потребители, такие как хлебопекарные и другие промышленные отрасли, определяют спрос на пшеницу, а сельхозпредприятия решают, сколько зерна выращивать.
  • Погодные условия. Урожайность тесно связана с погодными условиями. Чрезмерные осадки, засуха или другие негативные явления могут повлиять на выращивание и качество пшеницы, что влияет на цены.
  • Мировые рыночные тенденции. Глобальные факторы, такие как мировой спрос и предложение, состояние глобальных запасов, изменения валютных курсов и рыночные тенденции влияют также на цены на пшеницу в Украине.
  • Валютный курс Поскольку многие сделки и экспортная деятельность в Украине ведутся в иностранных валютах, изменения валютного курса могут влиять на прибыльность экспортеров и общие цены.
  • Уровень экспорта. Значительный объем экспорта пшеницы из Украины также оказывает влияние на цены. Изменения во внешнем спросе и конъюнктуре мировых рынков могут оказать большое влияние на украинские цены.
  • Стоимость производства. Расходы на выращивание и сбор пшеницы, включая расходы на семена, удобрения, обработку полей и другие факторы также учитываются при формировании цен.

Эти факторы взаимодействуют между собой, и их динамика может меняться от сезона к сезону, создавая динамическую среду для цен на пшеницу в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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