Ціни на зернові в Україні станом на 3 лютого 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця на початку лютого
Аграрії та інвестори стежать за змінами цін на пшеницю, яка, схоже, входить у новий етап цінових тенденцій. Цей феномен не лише відображає стан ринку, але й відкриває шлях для стратегічного планування та прийняття рішень у галузі сільського господарства та торгівлі зерном.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 лютого.
Станом на 3 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 549 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціни на пшеницю упродовж останніх днів майже не змінилися. Так, у понеділок, 29 січня, вартість цієї зернової культури сягала 5550 гривень за тонну. У вівторок, 30 січня, тонна пшениці коштувала 5593 грн, а у середу, 31 січня, — 5592 грн. У четвер, 1 лютого, ціна на пшеницю впала до 5569 грн за тонну. У п'ятницю, 2 лютого, вартість цієї зернової культури знизилася до 5549 грн за тонну. Така ціна на пшеницю тримається і нині.
Як формуються ціни на пшеницю в Україні
Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які охоплюють всі етапи виробництва, від посіву до експорту. Основні аспекти формування цін на пшеницю в Україні включають:
- Внутрішній попит і пропозицію. Внутрішній ринок грає ключову роль у формуванні цін на пшеницю в Україні. Споживачі, такі як хлібопекарні та інші промислові галузі, визначають попит на пшеницю, а сільгосппідприємства вирішують, скільки зерна вирощувати.
- Погодні умови. Урожайність тісно пов'язана з погодними умовами. Надмірні опади, засуха чи інші негативні явища можуть вплинути на вирощування та якість пшениці, що впливає на ціни.
- Світові ринкові тенденції. Глобальні фактори, такі як світовий попит і пропозиція, стан глобальних запасів, зміни валютних курсів та ринкові тенденції також впливають на ціни на пшеницю в Україні.
- Валютний курс. Оскільки багато угод і експортна діяльність в Україні ведуться в іноземних валютах, зміни валютного курсу можуть впливати на прибутковість експортерів та загальні ціни.
- Рівень експорту. Значний обсяг експорту пшениці з України також впливає на ціни. Зміни в зовнішньому попиті та кон'юнктурі світових ринків можуть мати великий вплив на українські ціни.
- Вартість виробництва. Витрати на вирощування та збір пшениці, включаючи витрати на насіння, добрива, обробку полів та інші фактори, також враховуються при формуванні цін.
Ці фактори взаємодіють між собою, і їхня динаміка може змінюватися від сезону до сезону, створюючи динамічне середовище для цін на пшеницю в Україні.
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