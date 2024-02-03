Ціни на зернові в Україні станом на 3 лютого 2024 року — скільки коштує тонна пшениці

Поле пшениці. Фото: Thorsten Schmidtkord

Аграрії та інвестори стежать за змінами цін на пшеницю, яка, схоже, входить у новий етап цінових тенденцій. Цей феномен не лише відображає стан ринку, але й відкриває шлях для стратегічного планування та прийняття рішень у галузі сільського господарства та торгівлі зерном.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 лютого.

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Станом на 3 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 549 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 3 лютого. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю упродовж останніх днів майже не змінилися. Так, у понеділок, 29 січня, вартість цієї зернової культури сягала 5550 гривень за тонну. У вівторок, 30 січня, тонна пшениці коштувала 5593 грн, а у середу, 31 січня, — 5592 грн. У четвер, 1 лютого, ціна на пшеницю впала до 5569 грн за тонну. У п'ятницю, 2 лютого, вартість цієї зернової культури знизилася до 5549 грн за тонну. Така ціна на пшеницю тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які охоплюють всі етапи виробництва, від посіву до експорту. Основні аспекти формування цін на пшеницю в Україні включають:

Внутрішній попит і пропозицію. Внутрішній ринок грає ключову роль у формуванні цін на пшеницю в Україні. Споживачі, такі як хлібопекарні та інші промислові галузі, визначають попит на пшеницю, а сільгосппідприємства вирішують, скільки зерна вирощувати.

Внутрішній ринок грає ключову роль у формуванні цін на пшеницю в Україні. Споживачі, такі як хлібопекарні та інші промислові галузі, визначають попит на пшеницю, а сільгосппідприємства вирішують, скільки зерна вирощувати. Погодні умови. Урожайність тісно пов'язана з погодними умовами. Надмірні опади, засуха чи інші негативні явища можуть вплинути на вирощування та якість пшениці, що впливає на ціни.

Урожайність тісно пов'язана з погодними умовами. Надмірні опади, засуха чи інші негативні явища можуть вплинути на вирощування та якість пшениці, що впливає на ціни. Світові ринкові тенденції. Глобальні фактори, такі як світовий попит і пропозиція, стан глобальних запасів, зміни валютних курсів та ринкові тенденції також впливають на ціни на пшеницю в Україні.

Глобальні фактори, такі як світовий попит і пропозиція, стан глобальних запасів, зміни валютних курсів та ринкові тенденції також впливають на ціни на пшеницю в Україні. Валютний курс. Оскільки багато угод і експортна діяльність в Україні ведуться в іноземних валютах, зміни валютного курсу можуть впливати на прибутковість експортерів та загальні ціни.

Оскільки багато угод і експортна діяльність в Україні ведуться в іноземних валютах, зміни валютного курсу можуть впливати на прибутковість експортерів та загальні ціни. Рівень експорту. Значний обсяг експорту пшениці з України також впливає на ціни. Зміни в зовнішньому попиті та кон'юнктурі світових ринків можуть мати великий вплив на українські ціни.

Значний обсяг експорту пшениці з України також впливає на ціни. Зміни в зовнішньому попиті та кон'юнктурі світових ринків можуть мати великий вплив на українські ціни. Вартість виробництва. Витрати на вирощування та збір пшениці, включаючи витрати на насіння, добрива, обробку полів та інші фактори, також враховуються при формуванні цін.

Ці фактори взаємодіють між собою, і їхня динаміка може змінюватися від сезону до сезону, створюючи динамічне середовище для цін на пшеницю в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.