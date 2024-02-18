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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в феврале

18 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 18 февраля 2024 года
Техника в поле пшеницы. Фото: Pixabay
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На мировом рынке наблюдается тренд снижения цен на пшеницу. Это связано с увеличением производства и спросом на альтернативные культуры, что влияет на падение цен на эту стратегически важную культуру.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 18 февраля.

По состоянию на 18 февраля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 445 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на пшеницу снизилась почти на 100 гривен. Так, в понедельник, 12 февраля, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 535 грн. Уже в среду, 14 февраля, стоимость пшеницы упала до 5 449 грн за тонну, а в четверг, 15 февраля, — до 5 445 гривен за тонну. В пятницу, 16 февраля, пшеница стоила уже 5 467 грн за тонну, но в субботу, 17 февраля, стоимость на пшеницу снова упала до 5 445 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру остается и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием разных факторов. Во-первых, производство пшеницы в стране тесно связано с мировым спросом и предложением, определяемым такими факторами, как погода, объемы урожая, экспортные возможности и международные цены на зерно. Во-вторых, внутренний рынок также влияет на цены, в частности, спрос от производителей хлебопекарной промышленности, кормовой отрасли и экспортеров.

Государственная политика также влияет на формирование цен на пшеницу. Правительство может устанавливать экспортные квоты или импортные пошлины, что влияет на доступность пшеницы на внутреннем рынке и ее цены. Кроме того, изменения в валютном курсе, налоговые политики и другие экономические факторы могут влиять на ценовую динамику на рынке пшеницы в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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