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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у лютому

18 лютого 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 18 лютого 2024 року
Техніка у полі пшениці. Фото: Pixabay
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На світовому ринку спостерігається тренд зниження цін на пшеницю. Це пов'язано зі збільшенням виробництва та попитом на альтернативні культури, що впливає на падіння цін на цю стратегічно важливу культуру.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 18 лютого.

Станом на 18 лютого 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 445 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціна на пшеницю знизилася майже на 100 гривень. Так, у понеділок, 12 лютого, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 535 грн. Вже у середу, 14 лютого, вартість пшениці впала до 5 449 грн за тонну, а у четвер, 15 лютого, — до 5 445 гривень за тонну. У п'ятницю, 16 лютого, пшениця коштувала вже 5 467 грн за тонну, але у суботу, 17 лютого, вартість на пшеницю знову впала до 5 445 грн за тонну. Такою ціна на цю зернову культуру залишається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів. По-перше, виробництво пшениці у країні тісно пов'язане зі світовим попитом і пропозицією, що визначається такими факторами, як погода, обсяги врожаю, експортні можливості та міжнародні ціни на зерно. По-друге, внутрішній ринок також впливає на ціни, зокрема, попит від виробників хлібопекарної промисловості, кормової галузі та експортерів.

Державна політика також впливає на формування цін на пшеницю. Уряд може встановлювати експортні квоти або імпортні мита, що впливає на доступність пшениці на внутрішньому ринку та її ціни. Крім того, зміни у валютному курсі, податкові політики та інші економічні чинники також можуть впливати на цінову динаміку на ринку пшениці в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та сої. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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