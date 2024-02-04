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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в феврале

4 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 4 февраля 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Подсолнечное поле. Фото: horsch.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В последнее время мировые рынки наблюдали неожиданный рост цен на подсолнечник, что обещало большие вызовы для глобального рынка масла и пищевых продуктов. Цены на подсолнечник достигли новых рекордных высот, став предметом внимания экспертов и потребителей. За последние месяцы цены на подсолнечник поднялись на впечатляющий уровень из-за ряда факторов, включая ограничения производства в ключевых регионах, погодные условия и растущий спрос на масло. Однако такая тенденция продлилась недолго.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 4 февраля 2024 года.

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По состоянию на 4 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 764 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 4 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последние дни существенно снизились. Начиная с понедельника, 29 января, когда тонна подсолнечника стоила 14 043 грн, стоимость этой зерновой культуры начала стремительно падать. Во вторник, 30 января, стоимость подсолнечника составила 14 002 грн. за тонну, а в среду, 31 января, цена снизилась до 13 842 грн. за тонну. Следующие два дня, 1 и 2 февраля, подсолнечник стоил 13840 грн за тонну, а в субботу, 3 февраля, стоимость этой зерновой культуры составляла уже 13764 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих глобальные и внутренние аспекты. Вот некоторые основные факторы, влияющие на ценовую динамику подсолнечника в Украине:

  • Благоприятные или неблагоприятные условия на мировом рынке масличных культур, таких как соя и рапс, могут влиять на цены на подсолнечник. Изменения в мировом спросе и предложениях, а также производство масел в других странах, могут определить общий тренд.
  • Урожайность подсолнечника сильно зависит от погодных условий. Сухие и неблагоприятные погодные условия при выращивании могут привести к уменьшению урожая, что может поднять цены на подсолнечник.
  • Поскольку Украина экспортирует значительные объемы подсолнечного масла, изменения обменных курсов также могут влиять на ценовую динамику. Снижение стоимости национальной валюты может повысить цены на экспортные товары.
  • Спрос на подсолнечник и его продукты в Украине и внешних рынках является важным фактором. Изменения потребительского спроса, такие как рост производства и спроса на масличные продукты, могут влиять на цены.
  • Изменения в налогах на аграрные культуры и другие регуляторные аспекты могут влиять на ценовую ситуацию на рынке подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут подвергаться сезонным изменениям, в частности, в периоды уборки урожая и последующего периода реализации продукции.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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