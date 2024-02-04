Цены на зерновые в Украине на 4 февраля 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Подсолнечное поле. Фото: horsch.com

В последнее время мировые рынки наблюдали неожиданный рост цен на подсолнечник, что обещало большие вызовы для глобального рынка масла и пищевых продуктов. Цены на подсолнечник достигли новых рекордных высот, став предметом внимания экспертов и потребителей. За последние месяцы цены на подсолнечник поднялись на впечатляющий уровень из-за ряда факторов, включая ограничения производства в ключевых регионах, погодные условия и растущий спрос на масло. Однако такая тенденция продлилась недолго.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 4 февраля 2024 года.

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По состоянию на 4 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 764 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 4 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последние дни существенно снизились. Начиная с понедельника, 29 января, когда тонна подсолнечника стоила 14 043 грн, стоимость этой зерновой культуры начала стремительно падать. Во вторник, 30 января, стоимость подсолнечника составила 14 002 грн. за тонну, а в среду, 31 января, цена снизилась до 13 842 грн. за тонну. Следующие два дня, 1 и 2 февраля, подсолнечник стоил 13840 грн за тонну, а в субботу, 3 февраля, стоимость этой зерновой культуры составляла уже 13764 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих глобальные и внутренние аспекты. Вот некоторые основные факторы, влияющие на ценовую динамику подсолнечника в Украине:

Благоприятные или неблагоприятные условия на мировом рынке масличных культур, таких как соя и рапс, могут влиять на цены на подсолнечник. Изменения в мировом спросе и предложениях, а также производство масел в других странах, могут определить общий тренд.

Урожайность подсолнечника сильно зависит от погодных условий. Сухие и неблагоприятные погодные условия при выращивании могут привести к уменьшению урожая, что может поднять цены на подсолнечник.

Поскольку Украина экспортирует значительные объемы подсолнечного масла, изменения обменных курсов также могут влиять на ценовую динамику. Снижение стоимости национальной валюты может повысить цены на экспортные товары.

Спрос на подсолнечник и его продукты в Украине и внешних рынках является важным фактором. Изменения потребительского спроса, такие как рост производства и спроса на масличные продукты, могут влиять на цены.

Изменения в налогах на аграрные культуры и другие регуляторные аспекты могут влиять на ценовую ситуацию на рынке подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут подвергаться сезонным изменениям, в частности, в периоды уборки урожая и последующего периода реализации продукции.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.