Ціни на зернові в Україні станом на 4 лютого 2024 року — скільки коштує соняшник

Соняшникове поле. Фото: horsch.com

Останнім часом світові ринки спостерігали за несподіваним зростанням цін на соняшник, що обіцяло великі виклики для глобального ринку олії та харчових продуктів. Ціни на соняшник сягнули нових рекордних висот, ставши предметом уваги експертів та споживачів. За останні місяці ціни на соняшник піднялися на вражаючий рівень через низку факторів, включаючи обмеження виробництва в ключових регіонах, погодні умови та зростаючий попит на олію. Проте така тенденція протривала недовго.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 4 лютого 2024 року.

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Станом на 4 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 764 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 4 лютого 2024 року. Джерело: tripoli.land

Ціни на соняшник за останні дні суттєво знизилися. Починаючи з понеділка, 29 січня, коли тонна соняшника коштувала 14 043 грн, вартість на цю зернову культуру почала стрімко падати. У вівторок, 30 січня, вартість соняшника становила 14 002 грн за тонну, а у середу, 31 січня, ціна знизилася до 13 842 грн за тонну. Наступні два дні, 1 та 2 лютого, соняшник коштував 13 840 грн за тонну, а у суботу, 3 лютого, вартість цієї зернової культури становила вже 13 764 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають глобальні та внутрішні аспекти. Ось деякі основні чинники, які впливають на цінову динаміку соняшника в Україні:

Сприятливі чи несприятливі умови на світовому ринку олійних культур, таких як соя та рапс, можуть впливати на ціни на соняшник. Зміни в світовому попиті та пропозиції, а також виробництво олій в інших країнах, можуть визначити загальний тренд.

Урожайність соняшнику сильно залежить від погодних умов. Суховій та несприятливі погодні умови під час вирощування можуть призвести до зменшення врожаю, що може підвищити ціни на соняшник.

Оскільки Україна експортує значні обсяги соняшникової олії, зміни в обмінних курсах також можуть впливати на цінову динаміку. Зниження вартості національної валюти може підвищити ціни на експортні товари.

Попит на соняшник та його продукти в Україні та на зовнішніх ринках є важливим фактором. Зміни у споживчому попиті, такі як зростання виробництва та попиту на олійні продукти, можуть впливати на ціни.

Зміни в податках на аграрні культури та інші регуляторні аспекти також можуть впливати на цінову ситуацію на ринку соняшнику.

Ціни на соняшник можуть піддаватися сезонним змінам, зокрема в періоди збирання врожаю та наступного періоду реалізації продукції.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.