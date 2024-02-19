Цены на зерновые в Украине на 19 февраля 2024 года

Комбайны в поле подсолнечника. Фото: North Dakota 365

Цены на подсолнечник упали, что может повлиять на рынок сельскохозяйственной продукции. Это открывает новые возможности для производителей и потребителей, однако ставит под угрозу финансовое положение многих фермеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 19 февраля 2024 года.

По состоянию на 19 февраля средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 13 333 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последнюю неделю снизилась почти на 400 грн за тонну. Так, в понедельник, 12 февраля и во вторник, 13 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 751 грн. Однако уже в среду, 14 февраля, цена подсолнечника упала до 13 367 грн за тонну. В четверг, 15 февраля, стоимость подсолнечника составила 13 332 грн за тонну, а в пятницу, 16 февраля, снизилась до 13 328 грн за тонну. На выходных — в субботу, 17 февраля, и в воскресенье, 18 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 333 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием разных факторов, включая внутренние и внешние факторы. Одним из ключевых факторов является урожайность подсолнечника, которая зависит от климатических условий и технологий выращивания. Больший урожай может привести к увеличению предложения на рынке и, соответственно, снижению цен.

Внешние факторы тоже имеют большое значение. Например, мировые цены на нефть могут повлиять на цены на подсолнечное масло, поскольку оно является конкурентоспособной альтернативой растительным маслам. Политическая ситуация в мире и другие глобальные события могут также повлиять на цены на подсолнечник в Украине из-за их влияния на мировые рынки.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят кукуруза и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.