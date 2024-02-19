Ціни на зернові в Україні станом на 19 лютого 2024 року

Комбайни у соняшниковому полі. Фото: North Dakota 365

Ціни на соняшник впали, що може вплинути на ринок сільськогосподарської продукції. Це відкриває нові можливості для виробників та споживачів, проте ставить під загрозу фінансове становище багатьох фермерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 лютого 2024 року.

Станом на 19 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 333 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник за останній тиждень знизилась на майже 400 грн за тонну. Так, у понеділок, 12 лютого, та у вівторок, 13 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 751 грн. Проте вже у середу, 14 лютого, ціна на соняшник впала до 13 367 грн за тонну. У четвер, 15 лютого, вартість соняшнику становила 13 332 грн за тонну, а у п'ятницю, 16 лютого, знизилась до 13 328 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 17 лютого, та у неділю, 18 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 333 гривень. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, включаючи внутрішні та зовнішні чинники. Одним з ключових факторів є врожайність соняшнику, яка залежить від кліматичних умов та технологій вирощування. Більший урожай може призвести до збільшення пропозиції на ринку і, відповідно, до зниження цін.

Зовнішні фактори також мають велике значення. Наприклад, світові ціни на нафту можуть вплинути на ціни на соняшникову олію, оскільки вона є конкурентоспроможною альтернативою рослинним оліям. Політична ситуація у світі та інші глобальні події також можуть вплинути на ціни на соняшник в Україні через їх вплив на світові ринки.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.