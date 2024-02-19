Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник у лютому arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник у лютому

19 лютого 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 19 лютого 2024 року
Комбайни у соняшниковому полі. Фото: North Dakota 365
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник впали, що може вплинути на ринок сільськогосподарської продукції. Це відкриває нові можливості для виробників та споживачів, проте ставить під загрозу фінансове становище багатьох фермерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 лютого 2024 року.

Станом на 19 лютого середня ціна на соняшник в Україні становить 13 333 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник за останній тиждень знизилась на майже 400 грн за тонну. Так, у понеділок, 12 лютого, та у вівторок, 13 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 751 грн. Проте вже у середу, 14 лютого, ціна на соняшник впала до 13 367 грн за тонну. У четвер, 15 лютого, вартість соняшнику становила 13 332 грн за тонну, а у п'ятницю, 16 лютого, знизилась до 13 328 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 17 лютого, та у неділю, 18 лютого, тонна соняшнику коштувала 13 333 гривень. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні.  Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, включаючи внутрішні та зовнішні чинники. Одним з ключових факторів є врожайність соняшнику, яка залежить від кліматичних умов та технологій вирощування. Більший урожай може призвести до збільшення пропозиції на ринку і, відповідно, до зниження цін.

Зовнішні фактори також мають велике значення. Наприклад, світові ціни на нафту можуть вплинути на ціни на соняшникову олію, оскільки вона є конкурентоспроможною альтернативою рослинним оліям. Політична ситуація у світі та інші глобальні події також можуть вплинути на ціни на соняшник в Україні через їх вплив на світові ринки.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

сільське господарство
гроші
ціни в Україні
зерно
експорт зерна
ціни
аграрії
соняшник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

6 лютого 2024

06:10 Деякі пенсіонери отримають надбавки до 570 грн — категорії громадян

Актуальне по темі