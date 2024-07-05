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Цены на золото в Украине — сколько стоит 1 г драгоценного металла в июле

5 июля 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на золото — сколько стоит 1 г в Украине 5 июля
Слитки золотые. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале июля цены на золото в Украине выросли, что обусловлено ростом мировых цен на драгоценный металл из-за экономической нестабильности и геополитических рисков. Эксперты также отмечают увеличение спроса на золото как надежное средство хранения капитала в условиях неопределенности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в июле.

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Интересные факты о золоте

Золото полезно и важно во многих аспектах:

  • Электроника. Золото используется в производстве электронных компонентов, поскольку оно является отличным проводником электрического тока и не подвергается коррозии, что делает его идеальным для контактных поверхностей в чувствительных устройствах.
  • Медицина. Этот драгметалл применяется в медицине для изготовления инструментов, таких как стоматологические коронки и имплантаты. Он также обладает антибактериальными свойствами и используется в лечении ревматоидного артрита.
  • Косметика. Золото добавляется к косметическим средствам из-за своих антиоксидантных свойств, что способствует уменьшению воспаления и стимулирует обмен веществ в коже.
  • Фармация. В фармацевтике используются золотые соединения для лечения рака, поскольку они могут обладать антираковыми свойствами и помогают в уничтожении опухолей.
  • Энергетика. Золото используется в альтернативных источниках энергии, таких как солнечные батареи, для повышения эффективности преобразования солнечного света в электрическую энергию.

Эти аспекты демонстрируют разнообразие и значение золота в различных областях человеческой деятельности, от науки и технологий до медицины и косметики.

Где дороже всего принимают золото

Золото оценивается и покупается в специализированных местах, таких как ювелирные магазины, банки, ломбарды и международные товарные биржи. Высокие цены часто фиксируются на международных биржах, где цена золота определяется глобальным спросом и предложением, а также по стандартам качества и веса.

Также по самой высокой цене можно продать этот драгоценный металл в специализированных ювелирных магазинах, оценивающих его качество и вес с учетом самых современных стандартов. Важным аспектом является опыт и репутация выкупающих золото, поскольку это влияет на профессионализм в проведении оценки и согласования цены.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 043,36 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 034,23 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 012,93 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 1 003,31 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 129,85 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 506,47 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 756,54 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 762,56 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 259,70 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 711,64 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 759,84 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 886,39 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 009,92 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 3 012,63 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 1 010 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 240 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 600 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 800 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 860 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 420 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 800 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 950 грн/грамм.
  • 958 проба: 3 100 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 220 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.

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